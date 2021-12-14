SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret 2022 maaş zammının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte son bilgiler

“TÜİK’İN AÇIKLADIĞI BÜTÜN RAKAMLAR BİZİM İÇİN GEÇERLİDİR”

Üçüncü toplantının ardından yaptığı açıklamada işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini TİSK olarak tekrar tekrar hatırlattıklarını dile getiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. Adı da TÜİK. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları ve oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Üç konuda mutabakata vardık TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Bizim ilk günden beri söylediğimiz şey, çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Herkes hesaplıyor” ifadelerini kullanmıştı.