Son dakika haberi: Arjantin'de video toplantı skandalı
Arjantin bir milletvekilinin sanal toplantı esnasında imza attığı skandalı konuşuyor
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Arjantin kameralar önünde yaşanan skandalla sarsıldı.
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Arjantinli milletvekili, çevrimiçi bir parlamento oturumu sırasında bir kadın ile uygunsuz şekilde yansıyınca istifa etmek zorunda kaldı.
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Evli ve 3 çocuk babası milletvekili Juan Emilio Ameri, online parlamento oturumu sırasında sarışın bir kadının dizine oturmasına izin vererek milletvekillerini şok etti.
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O anın görüntüleri, ülkenin kuzeybatı eyaleti Salta'da iktidardaki Frente de Todos koalisyonunun soruşturma süresince 47 yaşındaki vekili görevden almasına ve ardından da milletvekili görevinden istifasını talep etmesine yol açtı.
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Görüntülerin merkezindeki sarışın kadının ise milletvekili Ameri'nin 'siyasi danışmanı' Celeste Burgos olduğu ortaya çıktı.
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Eyalet borçları tartışması sırasında uygunsuz görüntülerinin büyük ekranda oynamasından kısa bir süre sonra, milletvekilleri, Temsilciler Meclisi başkanı Sergio Massa'nın oturumu durdurmasının ardından oybirliğiyle Ameri'nin görevinin askıya alınmasına karar verdi.
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Görevden alınan 3 çocuk babası vekil bir gün sonra istifa ettiğini açıkladı. Ameri geçen aralık ayında ilk kez vekil olduğunda da bir genç tarafından cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak milletvekili olayı kapatmayı başarmıştı.
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Ameri olayın ardından bir radyo programına katılarak, "Partnerim ve ben yaşananlardan dolayı gerçekten acı çekiyoruz. Bağlantının koptuğunu düşündüğümde partnerim banyodan çıkıyordu."
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"On gün önce göğüs büyütme ameliyatı geçirdi ve ona silikon implantlarını sordum. Yaşananlar bundan ibaret" açıklamalarını yaptı.