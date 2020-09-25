Son dakika haberi: Arjantin'de video toplantı skandalı

Görevden alınan 3 çocuk babası vekil bir gün sonra istifa ettiğini açıkladı. Ameri geçen aralık ayında ilk kez vekil olduğunda da bir genç tarafından cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak milletvekili olayı kapatmayı başarmıştı.