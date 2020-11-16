Son dakika haberi: AP fotoğrafları az önce geçti! Mezarlıklardan tek tek çıkardılar
Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından imzalanan anlaşma çerçevesinde Ermenilerin çekilme süreci devam ediyor... Bakü Yönetimi önceki gün Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün daha mühlet vermişti. Bölgeden gelen haberlerde, bazı Ermenilerin mezarları açarak cenazelerini de yanlarında götürdüğü belirtilmişti. Bugün Associated Press haber ajansı mezarların açılma anlarına ilişkin fotoğraflar servis etti.
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Karabağ yenilgisinin ardından Ermenistan'da sular durulmuyor.
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Binlerce kişinin başkent Erivan’da sokaklara dökülerek istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, bugün Meclis’te konuştu.
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'Ulusa Sesleniş' konuşmasında Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı verdiğini açıkladı.Fakat Bakanlık Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini savundu.
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Dağlık Karabağ çevresinde yaşayan Ermenilerin çekilme süreci de devam ediyor...
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Kelbecer'in Azerbaycan'a devri için anlaşmada belirtilen 15 Kasım tarihi Bakü Yönetimi'nin inisiyatifiyle 25 Kasım'a çekilmişti.
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Associated Press (AP) haber ajansı bugün bölgeden çarpıcı fotoğraflar geçti.
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AP'nin verdiği bilgiye göre; bazı Ermeniler, Sergey Gabrilyan adlı akrabalarının tabutunu mezardan çıkardı.
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Akabinde cenazeyi sararak bir arabanın arkasına yükledi.
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DHA'nın geçtiği bir haberde ise bazı Ermeni sivil ve askerlerin evleri yaktıkları ve eşekleri öldürdükleri belirtildi.
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Öte yandan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor.
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Ayrıca Anadolu Ajansı, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildiğini duyurdu.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarihi caminin minarelerinden ışıklar saçılıyor ve ezan sesi duyuluyor.