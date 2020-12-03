Son dakika haberi: Ankara'da mesai saat kaçta başlayacak? Yeni mesai saatleri kimleri kapsıyor? İşte Ankara Valiliği'nin açıklaması
Ankara'da mesai saatleri ile ilgili yeni alınan karar son dakika duyuruldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin değiştiği belirtildi. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında kamu çalışanları için de mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak değişmişti. Peki, Ankara'da mesai saatleri kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, Ankara mesai saatleriyle ilgili ayrıntılar.
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Ankara mesai saatleri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karar doğrultusunda yapılan açıklamada, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiği bildirildi. Diğer yandan yeni düzenlemeden faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının muaf tutulacağı bildirildi. İşte, ayrıntılar
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ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ NASIL DEĞİŞTİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 18 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sanayi çalışanları için mesai saatlerini 07.00-16.00 olarak belirlediği, ihtiyaç duyulması halinde fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesi gerektiği yönünde karar alındığı hatırlatıldı.
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Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlendiği, işletmelerce ihtiyaç duyulması halinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla, yapacakları fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavir gibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına karar verildiği kaydedildi.
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KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
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"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."