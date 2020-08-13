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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 19:53,

Son dakika haberi: Altının alış ve satış fiyatı ne kadar? 13 Ağustos güncel altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları

Altın fiyatlarında son durum, altın yatırımcıları tarafından günlük olarak mercek altına alınıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak alım yaptığı altın fiyatları yeniden toplarlanma dönemine girdi. Ons altın 1790 dolar seviyesine kadar düştükten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı ve yeniden 2000 dolar sınırına yaklaştı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 456,2 liradan işlem gördü. İşlemini gün boyu sürdüren 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı. Peki, 'altın fiyatları ne kadar?' İşte, güncel ve anlık altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

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Altın güncel fiyatları ve yorumları ile 13 Ağustos 2020 Perşembe gününün popüler yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Küresel bazda artış göstermesi dolayısıyla ons bazında 2070 dolara kadar artış gösteren altın fiyatları, gram ve çeyrek altın seçeneklerindeki son durumu ile takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak nitelendirilmesi dolayısıyla global belirsizliklerin yön verdiği altın fiyatları, gram fiyatlamasını da ons değeri üzerinden yapıyor. Peki, altın fiyatları 13 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve ons altın bazında anlık ve güncel takipte yer almaya devam ediyor. Altın neden düştü ve ons altın neden düşüyor soruları, 13 Ağustos Perşembe sabahı itibariyle de yatırımcısının gündemini korudu. Özellikle Koronavirüs'ün yaratmış olduğu olumsuz etkiler nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelen yatırımcılar, Rusya'nın aşı açıklamasının altın fiyatları üzerinde göstereceği etkiyi yakından takip etti. ABD ve diğer otoritelerin aşının güvenilirliği üzerinde yaptığı olumsuz açıklamalar, altın fiyatları üzerindeki direncin devam etmesine neden oldu. Altın için küresel fiyatlama kriteri olan ons altın fiyatlarının 2068 dolardan 1880’lere kadar düşmesinin ardından ‘altın alınır mı?’, ‘altın fiyatları düşer mi artar mı?’ gibi sorular, analist yorumları çerçevesinde araştırılmaya başlandı.


ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Ons altının küresel bazda yükselişinin ardından 480 liraya kadar yükselen gram altın, ons bazındaki yaklaşık 100 dolarlık düşüşün ardından 455 lira seviyelerine geriledi. Geçtiğimiz hafta 2070 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, çeyrek ve gram altın türleri üzerindeki fiyat baskısında etkili oldu. Geçtiğimiz hafta sürdürdüğü yukarı yönlü ivmelenmesini önceki gün 1880 dolar seviyesine düşerek sona erdiren ons altın, yeniden 1930 dolar seviyesine ulaştı.

Peki, altın yorumları kapsamında uzmanların analizleri ne yönde? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte, altın fiyatları için merak edilen tüm detaylar

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13 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın 13 Ağustos Perşembe gününe 454 lira seviyesinden başladı. Şu an 457 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1930 dolar seviyesinden güne başlarken şu an 1932 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek altının an itibariyle fiyatlaması ise 755 lira olarak piyasalara yansıyor.

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3ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

ENVER ERKAN – TERA MENKUL

Altın fiyatlarında 1900 USD altına düştükten sonra doğal tepkinin geldiğini görüyoruz, 1900 USD altına düşüş de çok uzun süreli rallinin bir düzeltmesi gibi görülebilir. Tabii, aşı haberleri ve mali teşviklerin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği gibi iyimserlikler temel sebep oldu ancak piyasa koronavirüs salgını belirsizliği, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve Trump mali paketi üzerindeki uzlaşmazlık gibi unsurları da bu süreçte göz ardı etti. ABD 10 yıllıkları %0,69 seviyesine doru bir stabilleşme gösterdi, ancak tahvil piyasasının gerçek anlamda bir ekonomik geri dönüşü fiyatlaması uzun vade açısından zor. Fed, henüz politika duruşunu çevirecek bir noktada değil, ekonomik destekler ekonomi kendi kendine yürümeye hazır olana kadar devam etmek durumunda… Altının güvenli varlık faktöründen destek alma durumu devam edecektir, kısa dönem için ise konsolidasyon görmemiz mümkün. Çünkü USD, altın ve hisse senetlerini bir süre aynı dinamikler yönlendirecek.

TRY bazlı altın fiyatlarının içinde ise, global altın fiyatı kadar kur volatilitesi etkisi de söz konusu… TRY oynaklığı bu noktada yurtiçinde altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olmaması gibi bir etkide bulunabilir, uzun dönemde ise global altın fiyatının potansiyeli değerlendirilmeli.

4RUSYA’NIN AÇIKLAMASINA GÜVENİLMEDİ
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RUSYA’NIN AÇIKLAMASINA GÜVENİLMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs aşısını bulduğuna dair yaptığı açıklama dünya genelinde kabul görmedi. Bir süreliğine altın fiyatlarında baskıya neden olan aşı açıklamasının etkisi geçince altın tarafında yeniden yükseliş yaşanmaya başladı.

5ALTIN YÜKSELİR Mİ
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ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Murat ÖZSOY

Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak

Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…

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Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu.

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Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.

Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.

8Bu seviyeden halen altın alınır mı (Altında yeni rekorlar gelir mi)
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Bu seviyeden halen altın alınır mı? (Altında yeni rekorlar gelir mi?)

Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi.

Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz. Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz.

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Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.

Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor. Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz.

Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak. Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.

10ALTIN ALIŞ SATIŞI İÇİN HANGİ FİYAT SEVİYELERİ TAKİP EDİLMELİ
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ALTIN ALIŞ SATIŞI İÇİN HANGİ FİYAT SEVİYELERİ TAKİP EDİLMELİ?

Son güncel durumda ons altın gün içi işlemlerde 2070 dolar seviyesinin de üzerini gördü ve ardından 2050 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gerilemenin devam etmesi halinde ilk takip edilecek destek seviyeyi 2029 dolar olarak görüyoruz.

2029 desteğinden daha aşağıya inilmesi ve bu fiyat seviyelerinde iken günlük siyasi politik ajandada herhangi bir tansiyon yükselmesi olmazsa gündemin soğumasının da etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını görebilir ve bu seviyelerde 2-3 gün sürecek bir düzeltme hareketi izleyebiliriz.

Yukarı yönlü hareketler açısından değerlendirdiğimizde ons altın 2049 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yeni rekor hedefi olabilecek 2089 dolara göz kırpıyor diyebiliriz.

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Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor.

Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir.

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