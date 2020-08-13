Son dakika haberi: Altının alış ve satış fiyatı ne kadar? 13 Ağustos güncel altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları

Altın güncel fiyatları ve yorumları ile 13 Ağustos 2020 Perşembe gününün popüler yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Küresel bazda artış göstermesi dolayısıyla ons bazında 2070 dolara kadar artış gösteren altın fiyatları, gram ve çeyrek altın seçeneklerindeki son durumu ile takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak nitelendirilmesi dolayısıyla global belirsizliklerin yön verdiği altın fiyatları, gram fiyatlamasını da ons değeri üzerinden yapıyor. Peki, altın fiyatları 13 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları



Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve ons altın bazında anlık ve güncel takipte yer almaya devam ediyor. Altın neden düştü ve ons altın neden düşüyor soruları, 13 Ağustos Perşembe sabahı itibariyle de yatırımcısının gündemini korudu. Özellikle Koronavirüs'ün yaratmış olduğu olumsuz etkiler nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelen yatırımcılar, Rusya'nın aşı açıklamasının altın fiyatları üzerinde göstereceği etkiyi yakından takip etti. ABD ve diğer otoritelerin aşının güvenilirliği üzerinde yaptığı olumsuz açıklamalar, altın fiyatları üzerindeki direncin devam etmesine neden oldu. Altın için küresel fiyatlama kriteri olan ons altın fiyatlarının 2068 dolardan 1880’lere kadar düşmesinin ardından ‘altın alınır mı?’, ‘altın fiyatları düşer mi artar mı?’ gibi sorular, analist yorumları çerçevesinde araştırılmaya başlandı.





ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?



Ons altının küresel bazda yükselişinin ardından 480 liraya kadar yükselen gram altın, ons bazındaki yaklaşık 100 dolarlık düşüşün ardından 455 lira seviyelerine geriledi. Geçtiğimiz hafta 2070 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, çeyrek ve gram altın türleri üzerindeki fiyat baskısında etkili oldu. Geçtiğimiz hafta sürdürdüğü yukarı yönlü ivmelenmesini önceki gün 1880 dolar seviyesine düşerek sona erdiren ons altın, yeniden 1930 dolar seviyesine ulaştı.



Peki, altın yorumları kapsamında uzmanların analizleri ne yönde? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte, altın fiyatları için merak edilen tüm detaylar