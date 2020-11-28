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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüş yaşadı! İşte gram altın, çeyrek, yarım ve tam altında son fiyatlar..
GeriEkonomi Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüş yaşadı! İşte gram altın, çeyrek, yarım ve tam altında son fiyatlar..
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 16:59 | 

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüş yaşadı! İşte gram altın, çeyrek, yarım ve tam altında son fiyatlar..

Son dakika haberi.. Ons altın bazlı bir düşüş eğilimine giren altın fiyatları, 27 Kasım Cuma günü haftanın kapanış gününde çok sert düşüş yaşadı. Çin ve ABD piyasalarındaki aşı beklentisi üzerine yeniden fiyatlanan altın fiyatları, 27 Kasım Cuma gününe gram bazında 456 TL seviyesinde merhaba demesine rağmen işlem gününün sonunda sert düşüşler ile 449 seviyesinde kapattı. Gram altın fiyatlarını anlık olarak takip eden pek çok kişi, 27 Kasım Cuma günü analistler tarafından yorumları araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? İşte, 27 Kasım kapanışı ile gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları..

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Son dakika haberi.. Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ekonomi grafiklerinde işlemini sürdüren altın fiyatlarına göre altın alım ve satımı yapacak olanlar uzmanların yorumlarını mercek altına alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını 3003,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 449 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım kapanışıyla güncel altın fiyatları ve uzman yorumları

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Gram altın, 27 Kasım Cuma günü 449,54 TL'den satılırken 444,73 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 721, satış fiyatı 737 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.442, satış fiyatı 1.475 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.966 , satış fiyatı 3.003 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN YORUMLARI 27 KASIM 2020
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ALTIN YORUMLARI 27 KASIM 2020

ONS ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM GİDEREK ZAYIFLIYOR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.

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Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.

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Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.

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