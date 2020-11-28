Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüş yaşadı! İşte gram altın, çeyrek, yarım ve tam altında son fiyatlar..

Son dakika haberi.. Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ekonomi grafiklerinde işlemini sürdüren altın fiyatlarına göre altın alım ve satımı yapacak olanlar uzmanların yorumlarını mercek altına alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını 3003,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 449 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım kapanışıyla güncel altın fiyatları ve uzman yorumları