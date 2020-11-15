Son Dakika Haberi: Altın fiyatları: Gram anlık gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? 15 Kasım güncel altın fiyatı

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti. Peki 15 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar ve uzmanlar tarafından yapılan altın yorumları



Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar/TL’de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor.’ dedi ve alım için beklenilmesinin öngördüğü tarihi açıkladı. Gram altın bugün 465,99 liradan alınıyor, 466,10 liradan satılıyor.