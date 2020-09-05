Son dakika haberi: Almanya'da yaşanan korkunç katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı!
Bütün dünya iki gün önce Almanya'nın Solingen kentinden gelen korkunç son dakika haberiyle sarsılmıştı. Bir evde 5 çocuğun cesetlerinin bulunduğu haberi dünyayı ayağa kaldırdı, çocukların katili ve ölüm sebepleriyse herkesin kanını donduracak cinstendi.
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Dünya perşembe günü Almanya'nın Solingen kentinden gelen korkunç bir haberle sarsıldı. Şehirde bir apartman dairesinde 5 çocuğun ölü bulunduğu haberi bir anda ilk manşet haline geldi.
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Bu korkunç olayın detayları ise belli oldu ve yaşanan korkunç aile trajedisi herkesin kanını dondurdu.
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Yapılan otopsi sonucu çocukların annesi 27 yaşındaki Christiane K.'nın, Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) isimli çocuklarına önce uyuşturucu bir madde uyguladığı, ardından ise boğduğu belirlendi.
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Cinayet masası başkanı Marcel Maierhofer açıklamasında, olay yerine geldiklerinde kahvaltı kaselerinin hala masanın üzerinde durduğunu ve evde çok acı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.
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Wuppertal Savcılığından Heribert Kaune-Gebhardt ise çocukların beşinde de ilaç ve boğulma belirtileri olduğunu açıkladı.
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Trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunup ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan anne için ise 5 ayrı cinayet talebiyle tutuklama kararı çıkarıldı.
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Ağır yaralı olan annenin ifadesi henüz alınamadığı için cinayeti neden işlediğiyle ilgili net bilgiye ise henüz ulaşılamadı.
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Cinayet masası başkanı Maierhofer, kadının cinayetleri dört çocuğunun babasından ayrıldığı için duygusal sorunlar yaşadığından dolayı işlemiş olabileceğinden yola çıkıldığını belirtti.
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Christiane K.'nın çocuklarını öldürdükten sonra, 11 yaşındaki diğer en büyük çocuğu Marcel'i önce Düsseldorf'a götürdüğü, oradan da Mönchengladbach'daki büyükannesine gönderdiği öğrenildi.
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Yerel basında yer alan haberlere göre Christiane K. cinayetleri işledikten sonra annesine gönderdiği mesajda çocukları öldürdüğünü itiraf ederek, polisi yaşadıkları daireye göndermesini istedi.
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Öldürülen 5 çocukla ilgili gençlik dairesinin (Jugendamt) daha önce aileye çeşitli konularda destekte bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.
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Olayın ortaya çıktığı andan itibaren kent sakinleri çocukların öldüğü binanın önüne gidip mumlar ve oyuncaklar bırakıyor. Olay yerinde Almanca 'Warum?' 'Neden?' yazılı kartonlar dikkat çekti.