Son dakika haberler: Almanya Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor
Almanya'da, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için "Anma nöbeti" tutuldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi. Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Töreni vatandaşlarla beraber ülkenin cumhurbaşkanı da katıldı.
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi.
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CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ
Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.
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Steinmeier, Almanya genelinde 50'den fazla kentte binlerce kişinin, Hanau'da ölenler için anma etkinliklerine katıldığını vurguladı.
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"BU ACININ GİTMESİ KOLAY DEĞİL"
Saldırıda, 9 kişinin hunharca katledildiğini anımsatan Steinmeier, "Tüm halkımız bugün üzgün. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
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Steinmeier, ırkçı terör saldırısının korkuyu yayma amacı taşıdığına dikkati çekerek, "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız.'' uyarısında bulundu.
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Katliamın yapıldığı iki ayrı mekana gelen Steinmeier, burada ölenler anısına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
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Anma törenlerinde kurbanların fotoğraflarını tutan gözü yaşlı vatandaşlar ve Türk bayrakları dikkat çekti.
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OLAY MAHALLİ ÇİÇEK VE NOTLARLA DOLDU
Olayın yaşandığı yerde toplananlar, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Olay yerine çelenkler, çiçekler ve notlar bırakıldı.
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ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR
Beşi Türk 9 kişinin katledildiği kent merkezinde Hanau Belediyesi’nin düzenlediği anma ve dayanışma nöbeti başladı.
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Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu binlerce vatandaşın katıldığı nöbette ölenlerin fotoğrafları taşındı.
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ALMAN MEDYASINDA IRKÇILIK KARŞITI MANŞETLER
Saldırı Alman medyasında da büyük yankı buldu. Bild gazetesi ölenlerin fotoğraflarını “Almanya sizin için ağlıyor” sözleriyle manşetine taşıdı.
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Der Spiegel “İnsan insandır” başlığıyla okuyucularına seslendi. Zeit Online ise, “ırkçılık her yerdedir, bunun farkına varmalıyız” ifadelerini kullandı.
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IRKÇI SALDIRIDA 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.
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Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.
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IRKÇI TERÖRİST 6 GÜN ÇÖNCE KEŞİF YAPMIŞ
Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.
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15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.