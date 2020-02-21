MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Almanya Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor
GeriDünya Son dakika haberler: Almanya Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 13:03, /

Son dakika haberler: Almanya Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya'da, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için "Anma nöbeti" tutuldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi. Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Töreni vatandaşlarla beraber ülkenin cumhurbaşkanı da katıldı.

2

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi.

3CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ

CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ

Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.

4

Steinmeier, Almanya genelinde 50'den fazla kentte binlerce kişinin, Hanau'da ölenler için anma etkinliklerine katıldığını vurguladı.

5BU ACININ GİTMESİ KOLAY DEĞİL

"BU ACININ GİTMESİ KOLAY DEĞİL"

Saldırıda, 9 kişinin hunharca katledildiğini anımsatan Steinmeier, "Tüm halkımız bugün üzgün. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil.'' ifadelerini kullandı.

6

Steinmeier, ırkçı terör saldırısının korkuyu yayma amacı taşıdığına dikkati çekerek, "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız.'' uyarısında bulundu.

7

Katliamın yapıldığı iki ayrı mekana gelen Steinmeier, burada ölenler anısına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

8

Anma törenlerinde kurbanların fotoğraflarını tutan gözü yaşlı vatandaşlar ve Türk bayrakları dikkat çekti.

9OLAY MAHALLİ ÇİÇEK VE NOTLARLA DOLDU

OLAY MAHALLİ ÇİÇEK VE NOTLARLA DOLDU

Olayın yaşandığı yerde toplananlar, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Olay yerine çelenkler, çiçekler ve notlar bırakıldı.

10ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

Beşi Türk 9 kişinin katledildiği kent merkezinde Hanau Belediyesi’nin düzenlediği anma ve dayanışma nöbeti başladı.

11

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu binlerce vatandaşın katıldığı nöbette ölenlerin fotoğrafları taşındı.

12ALMAN MEDYASINDA IRKÇILIK KARŞITI MANŞETLER

ALMAN MEDYASINDA IRKÇILIK KARŞITI MANŞETLER

Saldırı Alman medyasında da büyük yankı buldu. Bild gazetesi ölenlerin fotoğraflarını “Almanya sizin için ağlıyor” sözleriyle manşetine taşıdı.

13

Der Spiegel “İnsan insandır” başlığıyla okuyucularına seslendi. Zeit Online ise, “ırkçılık her yerdedir, bunun farkına varmalıyız” ifadelerini kullandı.

14IRKÇI SALDIRIDA 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

IRKÇI SALDIRIDA 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

15

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

16

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

17IRKÇI TERÖRİST 6 GÜN ÇÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

IRKÇI TERÖRİST 6 GÜN ÇÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

18

15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

19
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi