Son dakika haberi... Alişan'dan yeni açıklama! Vietnamlı bakıcıya açık çek

HEP YANINDA OLACAĞIZ

Alişan, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi.

ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ

Alişan'ın kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya açıktı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti.