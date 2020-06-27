Son dakika haberi... Alişan'dan yeni açıklama! Vietnamlı bakıcıya açık çek
Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.
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ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
'Aracın aksı koptu' diyen Alişan'ın kaza raporu açıkladı. Raporda şoke eden detaylar ortaya çıktı.
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124 METRE FREN İZİ
Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.
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ALİŞAN İSYAN ETTİ
Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması: "Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."
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BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"
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"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."
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BEN DERSİMİ ALDIM
" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan,beladan gözden korusun..."
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HEP YANINDA OLACAĞIZ
Alişan, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi. ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ Alişan'ın kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya açıktı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti.
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Şarkıcı Alişan kaza yaptı... Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi