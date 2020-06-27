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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 13:24,

Son dakika haberi... Alişan isyan etti: Bunu bile dalga konusu yaptınız!

Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu.

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1ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
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ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

'Aracın aksı koptu' diyen Alişan'ın kaza raporu açıkladı. Raporda şoke eden detaylar ortaya çıktı.

2124 METRE FREN İZİ
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124 METRE FREN İZİ

Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

3ALİŞAN İSYAN ETTİ
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ALİŞAN İSYAN ETTİ

Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması...

4150 YAPMAM DİYEN VARSA...
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"150 YAPMAM" DİYEN VARSA...

"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

5BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
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BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR

"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"

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"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."

7BEN DERSİMİ ALDIM
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BEN DERSİMİ ALDIM

" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan,beladan gözden korusun..."

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