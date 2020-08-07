Son dakika haberi: Dünyayı korkutan gelişme... Çin'de yeni virüs alarmı!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk olarak Çin'de görülmüş, oradan da tüm dünyaya yayılarak büyük bir salgın başlatmıştı. Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamamışken Çin'de bu kez de yeni bir virüs salgınının başlamasından endişe ediliyor. İşte dünyayı korkutan yeni 'Bunyavirüs'...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dünya koronavirüs salgınının şokunu üzerinden atamadan Çin'den gelen yeni virüs haberi büyük korku yarattı!
2
Abone Ol
Covid-19 salgını tüm dünyaya yayılmışken virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 19 milyonu aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 730 bini aşmış durumda.
3
Abone Ol
Henüz bir ilacı ya da aşısı bulunamayan koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken Çin'den gelen son dakika haberi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
4
Abone Ol
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi devam ederken, şimdi de 'bunyavirüs' baş gösterdi.
5
Abone Ol
Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunyavirüs bulaşan kişi sayısının 37'yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı.
6
Abone Ol
Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi.
7
Abone Ol
Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.
8
Abone Ol
'Bunyavirüs'ün bir diğer adıysa SFTS.
9
Abone Ol
SFTS'nin açılımı ise "Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu".
10
Abone Ol
Bilim insanları bunyavirüsün yeni ortaya çıkmış bir virüs olmadığını açıkladılar.
11
Abone Ol
Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Yeni vakalara ve ölümlere yol açan virüsün, bunyavirüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı.
12
Abone Ol
Virologların açıklamasına göre bunyavirüs insanlara kenelerden bulaşıyor.
13
Abone Ol
Ancak bilim insanları virüsün sadece kenelerden insanlara değil, insandan insana da kan ve mukoza yoluyla bulaşabileceği konusunda uyarı yapmayı ihmal etmediler!
14
Abone Ol
Yerel kaynakların aktardığı habere göre Çin'de Jiangsu eyaletinde, 65 yaşındaki bir çiftçi kadının geçmeyen bir öksürük ve 40 derecelik yüksek bir ateşle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
15
Abone Ol
65 yaşındaki hastaya yapılan testler sonucunda kadının bunyavirüsle enfekte olduğu ve kanındaki trombosit seviyesinin düştüğü bildirildi.
16
Abone Ol
Jiangsu'daki bu 65 yaşındaki kadın kayıtlara geçen 37. bunyavirüs hastası olduğu bildiriliyor. Ancak vakalar burada durmayıp tam 60'a yükselmiş durumda.
17
Abone Ol
Çinli doktorlar paniğe kapılan insanlara virüsün şu an için sadece kenelerden insanlara bulşatığı ve buna dikkat etmenin yeterli olduğunu söylüyor.
18
Abone Ol
Ancak bunyavirüsün insandan insana bulaşma kapasitesi de mevcut ve böyle bir durumda dünyaya yeni bir salgının yayılması da kaçınılmaz hale gelebilir...