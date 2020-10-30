hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 13:29 |
Son dakika haberi: AFP görüntüledi! Fransız firkateyni Oruç Reis'i böyle izliyor
Son dakika gelişmesi... Doğu Akdeniz'de tansiyon Türkiye ve Yunanistan'ın NAVTEX'leri karşılıklı iptaliyle azalmışken haber ajansı AFP'nin servis ettiği fotoğraflar olay yaratmış durumda. Fransız firkateyni La Fayette'in içindeki radar görüntülerinde 'Türkiye' detayı dikkat çekiyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı NAVTEX iptalleriyle azalır ve sorunun çözümü için müzakere sürecine girilirken Fransız firkateyni La Fayette'den yeni fotoğraflar geldi.
2
Abone Ol
La Fayette firkateyni yaklaşık üç aydır Doğu Akdeniz'de karasuları gözlem altında tutmaya devam ediyor.
3
Abone Ol
Doğu Akdeniz sorununda uluslararası hukuk kurallarını görmezden gelen Fransa Yunanistan'ın yanında tavır alarak gerginliğin büyümesine çanak tutmuş, La Fayette firkateynini de gözü kapalı şekilde Yunanistan'ın emrine vermişti.
4
Abone Ol
ÇOK KONUŞULACAK FOTOĞRAFLAR!
AFP haber ajansından gelen son dakika haberine göre, firkateynin içinden tartışma yaratacak fotoğrafları dünyaya servis edildi. Fotoğraflarda gemide görevli personelin radar başında görüntüleri yer alıyor.
5
Abone Ol
Fotoğraflarda öneöli nokta ise tüm personelin dikkatli bir şekilde Türkiye'nin Oruç Reis ve Barbaros gemilerini izledikleri görülüyor.
6
Abone Ol
170 kadın ve erkekten oluşan personelin her an tam alarm seviyesinde olduğu belirtilen haberde Fransız gemisinin operasyon lideri Teğmen Mathieu'nun 'Birincil görevimiz bölgede yaşanan bütün gelişmeleri takip ederek durumu askeri üslerimize ve politik yetkililere bildirmek.' sözleri yer alıyor.
7
Abone Ol
RADAR EKRANLARINDA DİKKAT ÇEKEN ORUÇ REİS DETAYI
Geminin içinden gelen görüntülerde radar ekranlarıyla ilgili çok kritik bir detay da göze çarpıyor. Radar ekranlarında Oruç Reis'in bulunduğu nokta her an kırmızı yuvarlaklarla belirtilirken ekran başındaki tüm personelin gözünü ayırmadan Oruç Reis'i dakika dakika takip altında tuttuğu görülüyor.
8
Abone Ol
Radar ekranlarında ayrıca Limassol'deki bir İngiliz savaş gemisi, Suriye kıyılarındaki Ruslar da görülüyor.
9
Abone Ol
Öte yandan Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında sismik araştırma yapan ve iki Türk gemisi tarafından eşlik edilen Barbaros gemisi de yakın takip altında.
10
Abone Ol
Geminin kaptanı Yüzbaşı Sebastien Martinot açıklamasında geçtiğimiz günlerde azalan hareketliliği takip ettiklerini ve hareketliliğin tekrar başlaması halinde üslerine bilgi vermek için beklediklerini açıklıyor.
11
Abone Ol
Martinot açıklamasında bu yakın gözlemin sebebini 'Olayları sosyal medyadan ya da güvenilir olmayan kaynaklardan gelebilecek yanlış bilgilerin önüne geçmek için' diye açıklarken Oruç Reis ve Barbaros gemileriyle defalarca karşılaştıklarını, bu gemileri koruyan diğer gemilerin sayısını dahi bildiklerini ancak asla müdahalede bulunmadıklarını söylüyor.
12
Abone Ol
DOĞU AKDENİZ'DE DİYALOG YOLUNDA KARŞILIKLI NAVTEX İPTALLERİ
Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etmiş, bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirilmişti.
13
Abone Ol
Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, da Navtex iptaliyle ilgili açıklama yaparak Türkiye'nin her zaman Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında, karşılıklı iyi niyet ve saygı içerisinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti.
14
Abone Ol
Türkiye daha önce de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor.
15
Abone Ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini paylaşmıştı.