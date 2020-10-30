Son dakika haberi: AFP görüntüledi! Fransız firkateyni Oruç Reis'i böyle izliyor

Martinot açıklamasında bu yakın gözlemin sebebini 'Olayları sosyal medyadan ya da güvenilir olmayan kaynaklardan gelebilecek yanlış bilgilerin önüne geçmek için' diye açıklarken Oruç Reis ve Barbaros gemileriyle defalarca karşılaştıklarını, bu gemileri koruyan diğer gemilerin sayısını dahi bildiklerini ancak asla müdahalede bulunmadıklarını söylüyor.