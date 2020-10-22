Son dakika haberi: Açık Öğretim lisesi (AÖL) mezuniyet kredisi düştü mü? Bakan Selçuk duyurdu
Son dakika haberi... Açık Öğretim Lisesi (AÖL) mezuniyet kredi sayısıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL mezuniyet kredi sayılarının düşürüldüğünü duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, AÖL mezuniyet için kredi sayısının 170 kredi olduğunu bildirdi. Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi sayısı daha önce 192 olarak belirlenmişti. İşte, MEB AÖL mezuniyet kredi sayısıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖL mezuniyet kredi sayısı MEB'den gelen açıklamayla belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. AÖL'de mezuniyet için öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde diploma almaya hak kazanıyor. AçıkÖğretim Lisesi alanlı öğrencilerin mezun olması için toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekiyordu.
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AÖL MEZUNİYET KREDİ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebiliyorlardı.
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AÇIKÖĞRETİM LİSESİNDEN KAÇ YILDA MEZUN OLUNUR?
MEB'in programına göre, Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildeydi;
Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
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Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.
Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.