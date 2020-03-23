Son dakika haberi... Abdurrahim Albayrak’ın corona virüsü testi sonucu belli oldu

Denizi sevmeye başladık Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, denize garip bir şekilde soğuk bakıyoruz. Yıllar geçtikçe deniz taşıtlarında bir nebze artış oldu, ancak ne ticari alanda ne de özel yatçılıkta sayı olması gereken seviyeye bir türlü ulaşamadı. Son dönemde ise bu alanda bir hareketlilik başladı.Fuarlarda yapılan satışların artması, Türkiye’nin en köklü yat firması HNF Yachting’in sahipleri Ahmet ve Mehmet Hanif kardeşleri de şaşırttı.



Dünyanın üst düzey tekne markalarını bünyesinde bulunduran HNF Yachting, Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılan fuarın ardından Türkiye’deki fuarlara katıldı. Firmanın ilk defa sergilediği Mar-Co R-x 36 model lüks tekne, büyük ilgi gördü.Lüks tekneleri ağırlıklı olarak yurtdışına sattıklarını belirten Ahmet Hanif, son dönemde Türkiye’de de deniz taşıtlarına ilginin arttığını söyledi. Şimdilerde orta ve alt segmentteki deniz taşıtlarının daha çok üretilmesi ve ithal edilmesinin de bunda payı var şüphesiz.