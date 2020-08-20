Son dakika haberi: ABD'nin en yetkili ismi açıkladı... Ateş ölçümünde korkutan gerçek
Dünya koronavirüs salgınına diz çökmüş durumda, tüm ülkelerden vaka ve ölüm sayılarında artış bildirilirken birçok yerde ikinci dalga paniği başladı. ABD, salgından en çok etkilenen ülke olma özelliğini korumaya devam ederken ülkenin Covid-19 konusunda en yetkili ismi olan Doktor Anthony Fauci katıldığı bir yayında koronavirüs konusunda son derece çarpıcı bir açıklama yaptı.
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ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.
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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı. Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.
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ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor. California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.
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Ülkede salgın kontrolden çıkmış durumdayken ABD'nin koronavirüs konusunda en yetkin ismi olan Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi.
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Fauci, Covid-19 salgını baş gösterdiğinden beri yaptığı açıklamalar ve başkan Donald Trump'a karşı olan sert tavırlarıyla gündem oluyor.
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Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı olmasına rağmen çoğu zaman Trump'la fikir ayrılığı yaşayan Fauci Trump tarafından da sıklıkla toplum önünde eleştirildi, hatta itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.
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Direktör Fauci ses getiren açıklamasında, kapalı mekanlara girerken yapılan ateş ölçümlerinin yeni tip koronavirüsle mücadelede sanıldığı kadar fazla fayda sağlamadığını söyledi.
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Geçtiğimiz gün Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nin Facebook'tan yaptığı canlı yayına katılan Fauci, ateş ölçümlerinin çoğu zaman hatalı olduğunu belirtti.
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Koronavirüs salgını başladığından beri dünyanın her yerinde okullar, ofisler, restoranlar gibi toplu bulunulan yerlere girerken dijital termometrelerle ateş ölçmek en çok kullanılan yöntem ve buna ülkemiz de dahil her yerde devam ediliyor.
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Normal vücut sıcaklığı 36.5-37.0 derece arası kabul edilirken 37.5 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yüksek ateş olarak kabul görüyor ve bilindiği üzere yüksek ateş koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri.
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Ancak ABD'nin virüsle ilgili en yetkin isminin buna büyük bir itirazı var!
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Dr. Fauci'ye göre bu ateş ölçümleri koronavirüs taşıyanları tespit etmekte yetersiz ve çoğu zaman yanlış sonuç veriyor.
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Fauci, Beyaz Saray'a girenlerin de artık ateş ölçümünün yapılmadığını sözlerine ekliyor.
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Fauci'ye göre ateş ölçümünün güvenilmez olmasının en büyük sebebi üst üste yapılan ölçümlerde çıkan farklı sonuçlar.
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Bu durumda kuzey yarımkürede yaz mevsiminin yaşanması ve yüksek hava sıcaklıklarının vücut ısımızı da etkilemesi.
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Fauci açıklamasını şu sözlerle destekliyor: 'Geçen gün Beyaz Saray'a gittiğimde ateşim ölçüldü. Klimalı aracıma binene kadar ateşim 39.4 dereceydi. Sonraki ölçümde ise 36.3'e düşmüştü. Aracımdan inip başka bir tesise girerken yapılan ölçümde ise ateşim 33.8'e düşmüştü. Bu dereceye göre hemen tedavi altına alınmam gerekiyordu.'
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Fauci'ye göre Covid-19 taşıyan birçok insan hastalık semptomlarını göstermiyor; yüksek ateş başta olmak üzere. Bu durumda ateş ölçmek hasta insanları tespit ve takip etmek için faydasız hale geliyor.
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DSÖ de geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama yapmış; dünya çapında koronavirüse sahip insanların büyük çoğunluğunun semptom göstermeyen insanlar olduğunu ve bu kişilerin hastalığı kolayla bulaştırdığını açıklamıştı.
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Fauci'ye göre yapılması gereken şey kişilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirip durumlarının tespiti için belirleyici olan sorular sormak. Fauci bu yöntemin ateş ölçmekten daha etkili olacağı görüşünde.
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Dr. Anthony Fauci, tüm dünyanın dört gözle beklediği Covid-19 aşısıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
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Dünyanın birçok ülkesinde, çok sayıda aşı çalışması sürdürülüyor. bu çalışmaların bazısı birinci aşamada gözükürken kim de üçüncü faza yani insan deneyleri aşamasına gelmiş durumda.
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Fauci daha önce yaptığı açıklamalarda dünyanın Covid-19 aşısı için fazla iyimser davrandığını, potansiyel bir aşının hazır olması için önümüzde daha çok zaman olduğunu söylemişti.
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Rusya ise geçen hafta Covid-19 aşısı geliştirdiğini bizzat devlet başkanı Putin'in ağzından açıklamış, hakkında detaylar bilinmeyen aşı dünyada şüpheyle karşılanmıştı.
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Ancak Rusya, aşıya Supitnik V adını vermiş, üretime başladığını ve aşının iki ay içinde tamamlanacağını açıklamış; hatta aşı için ilk siparişi Vietnam'dan almıştı.
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Fauci, aşıyla ilgili hala temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirtirken güvenli bir aşının ancak 2020 sonunda ya da gelecek yılın ilk aylarında hazır olabileceğini tekrarladı.
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Ancak Amerikan halkının yüksek bir yüzdesi koronavirüs aşısına şüpheyle yaklaşıyor ve yaptırıp yaptırmamakta kararsız. ABD'de aşı karşıtlığı da büyük oranda kabul gören bir görüş.
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Ülkede Covid-19 aşısı sağlandığında aşı yaptırmanın zorunlu olup olmayacağı tartışmaları yapılıyor.
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Anthony Fauci, böyle bir durumda insanların istemedikleri durumda Covid-19 aşısına zorlanmayacağını belirtti.
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Fauci, ülkedeki tıp kurullarının aşının kimlere öncelikle yapılması gerektiğine karar vereceğini belirtirken aşıyı reddedenlere zorla aşılama yapılmayacağını açıkladı.
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Ancak Fauci, bu konuda önlem olarak aşı yaptırmayı reddedenlere hastanelerde hasta ziyaretlerinin yasaklanması gibi önlemler alınabileceğini ekledi.
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Amerikan halkının üçte biri koronavirüs aşısı yaptırmak istemiyor.
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Ancak bu kadar büyük oranda bir nüfusun aşıyı reddetmesi durumunda aşılama yoluyla sağlanacak bağışıklığın tehlikeye düşecek olması bilim insanları için büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.