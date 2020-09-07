Son dakika haberi: Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdılar

"Önümüzdeki yıl uçak gemisi teslim edilecek" Bloomberg, "Yerli imkanlarla yurtiçinde üretilen yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilen donanma, Erdoğan'ın diğer kıyı devletlerini şaşırtan ve alarma geçiren bir başarı ile yurtdışına güç göndermesine yardımcı oldu."