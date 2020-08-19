Son dakika haberi: ABD'de yangın kabusu büyüyor... OHAL ilan edildi!
ABD'nin California eyaletinde başlayan ve neredeyse iki haftadır söndürülemeyen orman yangınlarının yaşattığı dehşet devam ediyor. Yetkililerin büyük bir uğraş vererek söndürmeye çalıştığı yangınlar yüzünden binlerce insan evlerinden oldu. Bölgede tarihi sıcaklıkların yaşanması yangınların kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Son çare olarak bütün eyalet genelinde OHAL ilan edildi.
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ABD, son günlerde bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir yangın felaketiyle boğuşuyor.
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California eyaletinde iki hafta önce başlayan yangınlar büyük mücadele verilmesine rağmen halen söndürülebilmiş değil.
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Eyaletin küçük bir ormanlık alanında başlayan yangın sıcak ve kuru havanın da etkisiyle başka bölgelere sıçradı ve şu anda 30 ayrı yangına dönüşmüş durumda.
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Uçakların havadan müdahalesi bile yangını söndürmekte etkili olamıyor.
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Haber ajanslarının bölgeden geçtiği fotoğraflar adeta cehennemi andıran bir durumu işaret ediyor. Bölgedeki bütün alanlar alevlere teslim olmuş durumda ve kıpkırmızı görünüyor.
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Yetkililer bir türlü sönmeyen yangınların daha da büyümesinin ve can ve mal kaybına yol açmasının önlenmesi için eyalette olağan üstü hal ilan etmek zorunda kaldı.
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California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.
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California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelmek için ve devam eden tehlikeli sıcak hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtti.
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Newsom, Napa ve Monterey'de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiğini ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğunu açıkladı.
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California eyaletinde devam eden orman yangınları komşu Nevada eyaletinin dağlık bölgelerine de sıçradı.
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Yangın bölgede dört evi tahrip ederken, Grass Valley ve Nevada City bölgesinde 15 bine yakın insana zorunlu olarak evlerinden tahliye emrinin verildiği belirtildi.
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Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazılarının evlerinin önüne kadar gelen yangını durdurabilmek için kendi önlemlerini almaya çalıştıkları görüldü.
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California eyaletinde devam eden yangınların söndürülme çalışmasında yaklaşık bin 500 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150'ye yakın itfaiye aracının görev yaptığı açıklandı.
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Yangınların bu noktaya gelmesindeki en büyük faktörlerden biri de ABD'de, özellikle de California eyaletinde yaşanan sıcak hava dalgası.
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Uzmanlar bugüne kadar görülmemiş bir sıcak hava dalgası altında olduklarını belirtiyor.
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Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada California'nın Death Valley adı verilen bölgesinde ABD tarihinin en yüksek sıcaklığının 54,4 derece olarak ölçüldüğü açıklanmıştı.
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Gece gündüz demeden canla başla çalışan itfaiye görevlileri aşırı yüksek sıcaklıklardan dolayı hem havanın hem de ormanlık bölgelerin kuruması yüzünden gücünü daha da artıran yangın karşısında çaresiz kalıyor.
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Bölgede yaşayan insanlar evlerini terk edip kaçmak zorunda kalırken yetkililer 2 milyondan fazla ev için enerji kesintisi uyarısı yaptı. Yangının etkilediği güç hatları yüzünden bölge sakinlerini bir de elektriksiz kalma tehlikesi sardı.
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Yangının 44 bin dönümden fazla alanı etkilediği düşünülüyor. Bu kadar büyük bir bölgede var olan insan yerleşimi ve doğal hayatın varlığı da düşünüldüğünde yaşanan felaketin boyutları da belli oluyor.
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Üstelik yangın bu kadar büyük alanları etkisi altına almışken kontrol altına alınabilme oranı ise geçen haftalara rağmen halen yüzde %30 civarında.
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Yangına müdahalenin zorlaşması ve alevlerin tüm bölgeyi sarmasının bir sebebi de dağlık alanlara sıçramış olması. Yüksek bölgelerde yangına karadan müdahale zorlaşıyor, havadan yapılan müdahalelerse sonuç vermiyor.
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Korkunç yangınlar California-Nevada sınırında yaşayan ve türleri tehlike altında olan bir çöl kaplumbağası türünü ve ormanda yer alan ve çok yaşlı olan ağaç türlerini de maalesef yok etmek üzere.