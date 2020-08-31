Son dakika haberi: ABD'de sular durulmuyor... Trump'a net çağrı 'Gelirsen kötü olur!'
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protestolar ülkeyi tam anlamıyla yangın yerine çevirdi. Ülkenin hemen hemen bütün eyaletine yayılan gösterilerde şiddetin dozu giderek büyüyor. Eylemler seçimlere hazırlanan ABD'de Trump yanlıları ve karşıtlarını da karşı karşıya getiriyor.
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Seçim yarışında zorlanan ve anketlerde rakibinin gerisinde görünen Trump'ın başı polis şiddetine karşı başlayan ve aylardır devam eden protesto eylemleri yüzünden iyice belaya girmiş durumda.
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Irkçılık karşıtı gösterilerin sürdüğü ABD’de sular durulmuyor. Sokaklara inen binlerce kişi ülkenin birçok eyaletinde protesto eylemlerine devam ederken seçime hazırlanan ABD'de Trump yanlıları ve karşıtları arasındaki şiddet de gün geçtikçe artıyor.
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ABD’nin Portland kentinde Trump destekçileri ve eylemciler arasında çıkan arbedede can kaybı yaşandı. Trump destekçisi bir adam göğsünden üç kurşunla vuruldu.
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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle Başkan Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.
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Portland’da 3 ayı aşkın süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtları ile Trump’ı desteklemek için oluşturulan yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanların karşı karşıya gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.
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Olaya ilişkin görüntülerde, Trump destekçilerinin araçlarından, göstericilere paintball silahları ile ateş ettiği, protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü. Görgü tanıklarına göre, yaklaşık 1000 kadar Trump destekçisi, eylemcileri barikatlarla durdurmaya çalıştı. Arbede sırasında 1 kişi göğsünden silahla vurularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürülürken, olayın iki grup arasındaki arbedeyle bağlantısı araştırılıyor.
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Associated Press haber ajansının olay yerindeki fotomuhabiri 3 adet silah sesi duyduğunu ve ölen kişinin beyaz olduğunu aktardı. Ancak polis kurbanın kimliğini ya da herhangi bir şüpheli bilgisi paylaşmadı.
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Portland, 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ve 3 aydan fazla süredir devam eden ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerin merkezi konumunda. Portland Polis Bürosu 21 Ağustos’ta yayınladığı raporda, kentte o tarihe kadar 83 gece protestosu düzenlendiğini, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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“Şiddet olaylarının engellenmesi için” kente daha önce federal birlikler gönderilmiş, ancak daha sonra geri çekilmişti. Bu son olaydan sonra Trump yönetimi yeniden federal güçlerin gönderilebileceğini bildirdi.
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Kenosha kentinde Jacob Blake isimli silahsız bir siyahın polis tarafından 7 kez el ateş açılarak vurulmasının ardından ise ülkedeki protesto gösterileri yeniden canlanmıştı. Bu arada Jacob Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.
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ABD'de Demokratlar, geçen hafta bir siyahinin polis tarafından sırtından 7 el ateşle vurulduğu Kenosha kentini ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'a "kente gelme" mesajı verdi.
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ABD'de polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına yönelik tartışmalar, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin vurulmasıyla alevlenmiş durumda.
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Kentte polis şiddetine karşı gösteriler zaman zaman devam ederken, Beyaz Saray, Başkan Trump'ın salı günü kenti ziyaret edeceğini açıkladı.
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Beyaz Saray'ın açıklamasının hemen ardından art arda açıklamalar yapan Demokratlar, Kenosha'daki olayların asıl müsebbibinin Trump olduğunu ve Başkan'ın bu kente gitmesinin anlamsız olduğunu savundu.
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MSNBC kanalına bir mülakat veren Demokrat Başkanı Adayı Joe Biden, Kenosha'daki olaylar konusunda Trump'a yüklenerek, "O sadece daha fazla şiddeti büyütüyor, azaltmıyor ve bunun siyaseten kendine yaradığını düşünüyor." yorumunu yaptı.
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CNN'e konuşan Wisconsin Vali Vekili Demokrat Mandela Barnes, "Onlar (Cumhuriyetçiler), kendi kongrelerinde Kenosha'da olan olayları daha fazla ayrışma konusu yaparak kullandılar."
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Şimdi Başkan'ın önceki açıklamalarını da düşününce buraya gelmesinin nasıl bir yararı olacak bilmiyorum; açıkçası şu anda buna hiç ihtiyacımız yok." değerlendirmesini yaptı.
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Öte yandan Demokrat Kongre üyesi Karen Bass da bir açıklama yaparak, "Trump'ın ziyareti sadece işleri daha da kötü hale getirir. Bu ziyareti ateşe körükle gitmek demektir." ifadesini kullandı.
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Kenosha kentinde gösterilere devam eden "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir)" grubu da bir açıklama yaparak Trump'ın ziyaretine karşı olduklarını dile getirdi.
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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protesto gösterilerindeki şiddet olayları ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ı karşı karşıya getirdi.
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Trump, Portland'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler'ı 'şehirde ölüm ve yıkıma izin vermekle' suçladı. Biden da Trump'ın 'pervasızca şiddete teşvik ettiğini' söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü attığı bir dizi tweette, "Portland, belediye başkanlığındaki budalayla hiçbir zaman toparlanamayacak" dedi ve şehre federal güçleri gönderme önerisinde bulundu. Trump, Biden'ın da 'liderlik etmeye isteksiz olduğunu' söyledi.