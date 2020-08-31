Son dakika haberi: ABD'de sular durulmuyor... Trump'a net çağrı 'Gelirsen kötü olur!'

Kenosha kentinde Jacob Blake isimli silahsız bir siyahın polis tarafından 7 kez el ateş açılarak vurulmasının ardından ise ülkedeki protesto gösterileri yeniden canlanmıştı. Bu arada Jacob Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.