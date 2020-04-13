Son dakika haberi: ABD'de pandemi krizi: Trump'ın tweeti deprem etkisi yarattı
Korona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de krizler peşi sıra geliyor. Trump'ın attığı tweet deprem etkisi yarattı
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı.
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Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 114 bin 272 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 427 bin 806 kişi iyileşti.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 557 bin 590 kişide tespit edilirken, 22 bin 109 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
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"10'DA BİRİ ÖLÜYOR"
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.
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Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.
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Çalışmaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye en çok yatırılan yaş grubu yüzde 21 ile 55-64. Bu grubu, yüzde 20 ile 65-74, yüzde 19 ile 20-44, yüzde 15 ile 45-54 ve 75-84 yaş takip ediyor.
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Araştırmada 20 yaş altındaki kişilerin ise yüzde 2 ile en az hastaneye yatırılan grup olduğu dikkati çekiyor.
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EN ÇOK ÖLÜM ORANI 85 YAŞ ÜZERİNDE
Hastaneye yatırılan kişiler arasındaki ölüm oranı incelendiğinde ise en çok ölüm oranı yüzde 40 ile 85 yaş üstü hastalarda görülüyor. Bu yaş grubunu ise yüzde 23 ile 65-74 yaş arasındaki hastalar izliyor.
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Orta yaş olarak kabul edilen 45-65 yaş hastaların ise yüzde 10'u hastalığa direnemeyerek hayatını kaybediyor. 20 yaş altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 1 iken, 20-45 yaş grubunda ölüm oranı yüzde 4 olarak seyrediyor.
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Allscripts'in alt şirketi olan ve çalışma için verileri toplayan CarePort'un Üst Yöneticisi (CEO) Lissy Hu, yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz bu çalışmadaki yüksek ölüm oranları, hastanelerin sadece ciddi belirtileri olan hastaları kabul ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
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Hu, hafif ve orta şiddette belirtileri olan Kovid-19 hastalarının genellikle hastalığı evde atlattıklarını söyledi.
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EN YETKİN İSİMDEN KRİZ ÇIKARAN SÖZLER
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Fauci, ülkede sosyal mesafe uygulamasına daha erken geçilmiş olsaydı yeni tip koronavirüs salgınında daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, CNN’e konuştu.
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Dr. Anthony Fauci, kendisiyle sağlık uzmanlarının şubatta Trump yönetimini salgına yönelik daha keskin önlemler alması konusunda uyardıklarını ancak tavsiyelerin geri çevrildiğini kaydetti.
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Fauci, "Daha önce birçok kez dediğim gibi, biz bu konuya tamamen sağlık noktasından bakıyoruz. Biz tavsiyelerde bulunuruz, bazen değerlendirilir bazen değerlendirilmez." şeklinde konuştu.
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Fauci sunucunun "Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?" sorusunu da yanıtladı.
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Sunucunun "Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?" sorusuna Fauci, "Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkar edemez. Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır." ifadesini kullandı.
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Fauci, salgının görülmeye başladığı günlerde her şeyin kapatılmış olması halinde bugün gelinen noktanın farklı olacağını ancak o zamanlar bu önerilerin değişik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini sözlerine ekledi.
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New York Times’ta dün yer alan makalede, Trump’ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülmüştü.
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TRUMP'IN RETWEETİ OLAY YARATTI
Fauci'nin bu açıklamalarının ardından ABD'de tartışmalar yoğunlaştı ancak Trump'ın yaptığı retweet deprem etkisi yarattı.
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Trump resmi twitter hesabından, Dr. Anthony Fauci'nin görevden alınması çağrısında bulunan bir mesajı retweetledi.
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Eski bir cumhuriyetçi kongre üyesi olan DeAnna Lorraine'in tweeti Fauci'yi eleştiriyor ve Fauci'yi kov hastag'i barındırıyordu.
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Trump ise bu tweeti retweet ederek, "Üzgünüm yalan haberler hepsi kayda geçildi. İnsanlar daha konuşmadan önce ben Çin'e seyahati yasaklamıştım" yazdı.
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ABD BAŞKANI: 100 BİNDEN FAZLA ÖLÜM OLABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ülkedeki ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az olabileceğini açıklamıştı.
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Trump, ABD'deki ölü sayılarının artmasına dikkati çekerek, "Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü işaretler görüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.