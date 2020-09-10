Son dakika haberi: ABD'de inanılmaz görüntüler... Gökyüzü turuncuya büründü, güneş bile doğmadı!

Meteoroloji uzmanı Brian Garcia, SFGate'e yaptığı açıklamada, "Bu, çok sık görülen bir durum değil. Çünkü böyle bir hava olayının olması için çok belli bazı koşulların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu koşulların en önemlisi yeterli miktarda duman üreten yangınların olması" diye konuştu.