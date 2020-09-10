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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: ABD'de inanılmaz görüntüler... Gökyüzü turuncuya büründü, güneş bile doğmadı!
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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 12:01 | 

Son dakika haberi: ABD'de inanılmaz görüntüler... Gökyüzü turuncuya büründü, güneş bile doğmadı!

Dünya ABD'nin San Francisco kentinden gelen fotoğrafları konuşuyor. ABD'nin California eyaletinde bir aya yakındır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya dönüştü ve güneşin doğuşu bile görülemedi. Görüntüler kıyamet temalı filmleri aratmadı.

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Tüm dünya ABD'den gelen bu inanılmaz fotoğrafları konuşuyor. San Francisco'nun gökyüzü turuncuya büründü, ABD'liler sabah uyanınca hayatlarının şokunu yaşadı.

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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarının dumanı San Francisco bölgesinin üzerine çöktü. Şehir, çöken dumanlar nedeniyle kızıl renge büründü.

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California, kayıtların tutulmaya başlandığı 1987'den bu yana en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon'da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu.

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Yetkililer rekor sayıda ölüm yaşanmasından endişeli. Benzeri görülmemiş sıcaklık ve hızı saatte onlarca kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor.

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Yangınlar, 800 bin hektardan büyük bir alanda hasara yol açarken, en az sekiz kişi de yaşamını yitirdi.

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Eyaletin kuzeyinde devam eden yangınlardan yükselen duman ve küller, Çarşamba günü esen sert rüzgarların etkisiyle San Francisco bölgesinin üzerine çöktü.

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Bölgede yaşayanlar, sabah uyandıklarında karanlık bir gökyüzüyle karşılaştı. Bazıları, gündüz olduğunu dahi farkına varamadı.

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Kentte yaşayan Catherine Geeslin, San Francisco Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünyanın sonu gelmiş gibi. Gündüz olmasına rağmen hava hala karanlık. Bu karanlıkta öğle yemeğini yemek çok tuhaf. Ancak bir şekilde günlük rutinlere devam etmek gerekiyor" dedi.

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Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden (UCLA) iklim bilimcisi Daniel Swain, Twitter'da yaptığı paylaşımdı, "aşırı derecede yoğun ve yüksek duman bulutlarının güneş ışınları neredeyse tamamen bloke ettiğini" yazdı.

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Meteoroloji uzmanı Brian Garcia, SFGate'e yaptığı açıklamada, "Bu, çok sık görülen bir durum değil. Çünkü böyle bir hava olayının olması için çok belli bazı koşulların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu koşulların en önemlisi yeterli miktarda duman üreten yangınların olması" diye konuştu.

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Uzmanlar, yangınların devam etmesiyle birlikte benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde de sürmesini beklediklerini belirtiyor.

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San Francisco sakinleri dışarıya baktıklarında büyük şaşkınlık yaşarken, cep telefonları ile çektikleri fotoğrafları hızla sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Öte yandan California Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’ de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık” ifadelerini kullandı.

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Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.

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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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ABD'de yangın bilançosu: 7 ölü, 200 orman kül oldu

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