Son dakika haberi: ABD'de hastaneler taştı! COVID-19 hastaları böyle taşınıyor
Korona virüsün merkezi haline gelen ABD'de, dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 521 bini aştı.
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Dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 88 bin 565 kişi öldü ve virüse yakalanan 331 bin 354 kişi iyileşti.
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ABD'DE YARIM MİLYONA YAKIN VAKA VAR
ABD ise virüsün yeni merkez üssü haline gelmiş durumda. Ülkede açıklanana son verilere göre 435 bin 160 Kovid-19 vakası var.
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Yeni tip korona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 15 bin 238'e sıçramış durumda.
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Ülke çarşamba günü korona virüsten bin 922 ölüm kaydetti. Bu oran dünya genelinde şu ana kadar Kovid-19'dan tek günde verilen en yüksek kayıp olarak tarihe geçti.
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New York ve New Jersey virüs nedeniyle en fazla sarsılan yer oldu. New York'ta hastanelerin morgları dahi doldu ve artık hastanelerin yakınındaki açık alanlara soğutuculu römorklarla geçici morglar oluşturuluyor.
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New York'ta 150 bini aşkın Kovid-19 vakası var. Virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 bin 268 oldu. New Jersey ise 47 bin 437 vaka sayısı ile ikinci sırada yer alıyor ve bin 504 ölüm meydana geldi.
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New York Valisi Andrew Cuomo eyalette dün yaşanan rekor oranda ölüm nedeniyle, bayrakların yarıya indirilmesi talimatını vermişti.
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Salgın nedeniyle New York'ta vakalar hastanelerde tsunami etkisi yarattı. Şehir tıbbi cihaz sıkıntısı ve artan ölü sayısı ile boğuşmaya çalışıyor.
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New York'ta çekilen bu görüntülerde lokal hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle Kovid-19 hastalarının tahliye otobüslerine deyim yerindeyse istiflendiği görüntüler gözler önüne seriliyor.
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ABD yönetimi pandeminin merkez üssündeki vaka yüklerini ortadan kaldırmak ve yoğunluğu artık kaldıramayan hastanelere bir nebze nefes aldırabilmek adına hasta transferleri yapmaya başladı.
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Çekilen görüntülerde Bronx'ta yer alan Wakefield Kampüsü'ndeki Montefiore Tıp Merkezi'ne yüzlerce hastanın taşındığı görülüyor.
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Hastalar "Tıbbi Tahliye Nakil Birimi" adı verilen özel bir otobüs ve ekiplerle taşınıyor.
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Fotoğraflar, yolculuk için hastane personeli ile çevrili olan ve üst üste duran hastaları gösteriyor. Oturabilen bazı hastalar ise maske ve eldivenler arasında göze çarpıyor.
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Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki "Kovid-19 savaşı" sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın kendisine yönelik eleştirilerini, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." şeklinde yanıtladı.
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Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.
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ABD'de bu hafta Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Hristiyanların da Paskalya'yı kutlayacağını anımsatan Trump, "Bu zamanı, dua ve tefekkür ederek, Tanrı ile kişisel ilişkimize odaklanarak değerlendirebiliriz." dedi.
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Trump, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da desteğini bir kez daha dile getirdi.
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"Büyük bir açılışla ülkemizi eski haline döndürmek iyi olur"
Virüsle mücadelede iyi iş çıkardıklarını ifade eden Trump, birçok insanın düşündüğünden daha erken hayatın normale dönebileceğini kaydetti.
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Trump, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçtiği zaman ülkenin eski haline dönmesinin de "güvenli" olduğunu savunarak "Ülkeyi safhalar halinde de yeniden açabiliriz. Virüsten daha az etkilenen bölgelerden başlarız. Ama büyük bir açılışla ülkemizin tamamını ya da büyük bir kısmını yeniden eski haline döndürmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
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DSÖ'ye yüklenmeyi sürdürdü
DSÖ'ye Kovid-19 salgını konusunda bugün de yüklenmeyi sürdüren Trump, örgütün salgının başlarında yaptığı "Virüs insandan insana bulaşmıyor" ve "Çin'e seyahat kısıtlamasına gerek yok" şeklindeki açıklamalarını anımsattı.
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Trump, "DSÖ, birçok konuda salgını yanlış ele aldı. Salgın tehdidini küçümsediler. Bu iyi bir şey değil." görüşünü paylaştı. ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlara da dikkati çeken Trump, şöyle konuştu:
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"DSÖ'ye her yıl yüzlerce milyon dolar veriyoruz. Geçen yıl biz 452 milyon dolar verirken, Çin sadece 42 milyon dolar verdi. Önceki yıl biz 500 milyon dolar verirken, Çin 40 milyondan daha az verdi. Daha önceki yıllara baktığınızda da tablo aynı. DSÖ'nün önceliği herkese eşit davranmak olmalı ama görünen o değil. Bu konuda bir soruşturma yapıp, kararımızı vereceğiz." dedi.
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DSÖ Genel Direktörünün "Virüsü siyasete alet etmeyin" açıklamasına yanıt
Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz." açıklamalarına da yanıt verdi.
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ABD Başkanı Trump, "Çin ile ilişkilerine baktığım da DSÖ'nün virüsü siyasileştirmekten bahsettiğine inanmıyorum. Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." eleştirisinde bulundu.
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"90’dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşı, ülkesine getirildi"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıda Bakanlığının yaptığı son çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
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29 Ocak’tan bu yana 90’dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini aktaran Pompeo, yurtdışında hala binlerce ABD vatandaşının olduğunu ve geri dönmek için kendilerine ulaştığını bildirdi.
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Pompeo, yurtdışındaki vatandaşların tahliyesi sırasında herhangi bir ABD’li yetkilinin virüs kaptığına dair ellerinde bilgi olmadığına işaret ederek "Bazı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalışan 3 yerel çalışan virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hiçbiri ABD vatandaşı değildi." dedi.