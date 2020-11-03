MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor, Washington'daki mağazalarda yağma önlemi!
GeriDünya Son dakika haberi: ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor, Washington'daki mağazalarda yağma önlemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA-DHA
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 12:32 | 

Son dakika haberi: ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor, Washington'daki mağazalarda yağma önlemi!

Dünya nefesini tutmuş şekilde ABD seçimlerine kilitlenmiş durumda. ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemleri doğu saatiyle 06.00'da başlayacak, sandıklar 19.00'da kapanmaya başlayacak. Başkent Washington'da ise seçim sonuçlarıyla birlikte yaşanabilecek yağma olasılığına karşı alınan önlemler dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünya nefesini tutmuş şekilde ABD başkanlık seçimlerini bekliyor. Anketlerde Biden Trump'ın önünde görünse de uzmanlar Trump'ın seçimi kazanma şansının devam ettiğini söylüyor. Başkentte alınan yağma önlemleri ise dikkat çekiyor.

2
Abone Olgoogle-news

ABD halkı bugün Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor.

3
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00'da seçmenler sandık başına gitmeye başlayacak.

4
Abone Olgoogle-news

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanacak. Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.

5
Abone Olgoogle-news

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacak.

6
Abone Olgoogle-news

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'da (TSİ 05.00) kapanacak.

7Anketler Bidena işaret ediyor, analizler hala Trumpa da şans veriyor
Abone Olgoogle-news

Anketler Biden'a işaret ediyor, analizler hala Trump'a da şans veriyor

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor. Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

8
Abone Olgoogle-news

Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida'da 1,7, Pennsylvania'da 2,5, Michigan'da 4,8, Wisconsin'de 6,6 ve Arizona'da ise 0,5 puan Trump'ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da ise Trump'ın Biden'a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.

9Postayla oy kullanma süreci, beraberinde kaosu getirebilir
Abone Olgoogle-news

Postayla oy kullanma süreci, beraberinde kaosu getirebilir

ABD'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma" yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

10
Abone Olgoogle-news

Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha da karışık hale getiriyor.

1198 milyona yakın seçmen erken oy kullandı
Abone Olgoogle-news

98 milyona yakın seçmen "erken oy" kullandı

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

12
Abone Olgoogle-news

Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

13Beyaz Saraya giden yol 270 delegeden geçiyor
Abone Olgoogle-news

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor. Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

14Sonuçları Trump Washington DCde, Biden Delawarede izleyecek
Abone Olgoogle-news

Sonuçları Trump Washington DC'de, Biden Delaware'de izleyecek

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı. Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.

15Amerikan basınının seçim sonuçlarındaki ana kaynağı AP
Abone Olgoogle-news

Amerikan basınının seçim sonuçlarındaki ana kaynağı AP

Öte yandan Amerikan basınının çoğu ve yabancı basın kuruluşları seçim sonuçlarını genellikle Associated Press (AP) üzerinden takip edecek.

16
Abone Olgoogle-news

Kendisini "kar amacı gütmeyen haber ortaklığı" olarak nitelendiren Associated Press haber ajansı, seçim gecesi 4 binden fazla muhabirle ülke çapında veri toplayacak.

17
Abone Olgoogle-news

AP'nin seçim akşamı sandıkların kapanmasıyla resmi olmayan ilk sonuçları duyurması bekleniyor.

18Washingtondaki mağazalar yağmalanmaya karşı önlem aldı
Abone Olgoogle-news

Washington'daki mağazalar yağmalanmaya karşı önlem aldı

98 milyon seçmenin erken oy kullandığı seçimde, başkent Washington DC’de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için sıkı önlem aldı.Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmen bugün sandık başına gidecek. Seçimlerin neticesinde ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun yeni 33 üyesi belli olacak. ABD'de yapılan başkanlık seçiminde birçok eyalette başlayan ‘erken oy kullanma sürecinde’ yaklaşık 98 milyon seçmen oy kullandı.

19Mağazalar kontrplak ile kaplandı
Abone Olgoogle-news

Mağazalar kontrplak ile kaplandı

98 milyon seçmenin erken oy kullandığı seçimde, başkent Washington DC’de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için sıkı önlem aldı.

20
Abone Olgoogle-news

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmen bugün sandık başına gidecek. Seçimlerin neticesinde ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun yeni 33 üyesi belli olacak. ABD'de yapılan başkanlık seçiminde birçok eyalette başlayan ‘erken oy kullanma sürecinde’ yaklaşık 98 milyon seçmen oy kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi