Son dakika haberi: ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor, Washington'daki mağazalarda yağma önlemi!

Anketler Biden'a işaret ediyor, analizler hala Trump'a da şans veriyor Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor. Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.