Son dakika haberi: ABD seçimlerinin ardından şaşırtan iddia.. Melania Trump artık dakikaları sayıyor!
Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD seçimleri cumartesi akşam saatlerinde Donald Trump'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlığını kaybeden Donald Trump'ın ailesinde de sular durulmuyor. Dünya basınında yer alan son dakika haberlere göre eski ABD First Lady'si Melania Trump, hem Beyaz Saray'dan hem de eşinden ayrılmak için gün saymaya başlamış durumda...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimleri cumartesi günü resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlandı. Dünyanın aylardır nefesini tutarak takip ettiği seçimlerde Trump beklediğini bulamadı.
2
Abone Ol
Seçim sonucunu golf oynarken öğrenen Donald Trump yenilgiyi hala kabul etmiyor ve seçim sonuçlarının hileli olduğunu, posta yoluyla kullanılan oyların sayılmamış olması gerektiğini söyleyerek ciddi iddialarda bulunuyor.
3
Abone Ol
Ancak dünya basını seçim sonuçlarından ziyade Trump ailesi içinde yaşanan büyük sarsıntıyı konuşmaya başladı bile. Duyanları şoke eden bu aile içi depremin başrolünde ise Melania Trump var.
4
Abone Ol
Melania Trump'la ilgili bu dünyayı sarsan iddiaların arkasındaki isim ise Beyaz Saray'ın eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman. Bu bomba iddialara göre Melania Trump kocasından boşanmak için artık günleri hatta dakikaları saymaya başlamış!
5
Abone Ol
74 yaşındaki Donald Trump ve 50 yaşındaki Melania Trump 15 yıldır evliler. Bu evliliğin son 4 yılı Trump'ın ABD başkanı olmasıyla birlikte sürekli olarak kameraların önünde yaşanmış; basına yansıyan görüntüler ise sürekli tartışmalar yaratmıştı.
6
Abone Ol
Melania Trump'ın eşinin yanında yer almasına rağmen sürekli olarak asık suratlı olması, Donald Trump'ın elini tutmasına sarılmasına ya da kendisini öpmesine karşı çıkması ortaya ilginç karelerin çıkmasına sebep olmuştu.
7
Abone Ol
Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ve dünya medyası yıllarca Melania Trump'ın kocasını sevmediği hatta bu evlilik nedeniyle mutsuz olduğunu sürekli paylaşmış, bu evliliğin sevgiye dayanmadığını iddia etmişti.
8
Abone Ol
Daily Mail'de yer alan habere göre seçimleri kaybederek en büyük yenilgiyi tadan Trump'a şimdi de bir darbe eşi Melania Trump'tan gelecek.
9
Abone Ol
Seçim kampanyası dönemi boyunca ve son 1 haftadır kocasına destek olarak sürekli yanında yer alan ve onu destekler açıklamalarda bulunan Melania Trump'ın seçim sonuçlarıyla birlikte boşanma kararını kesin olarak verdiği iddia ediliyor.
10
Abone Ol
Bu flaş iddiaya göre Melania Trump, Joe Biden resmi olarak ABD başkanı ilan edildikten ve Donald Trump Beyaz Saray'ı terk ettikten sonra eşinden boşanacak. İddianın sahibiyse Beyaz Saray eski danışmanlarından, Trump çiftine yakınlığıyla bilinen Omarosa Manigault Newman.
11
Abone Ol
Bu iddialara göre Donald Trump 2016 yılında ABD başkanı seçildiğinde üzüntüsünden ağlayan, New York'tan Washington DC'ye taşınmak için 4 ay boyunca bekleyen, toplum içinde kocasının elini tutmak istemeyip ittiren Melania Trump boşanma hazırlığında.
12
Abone Ol
Kocasını sevmediği kulislerde yıllardır konuşulan Melania Trump'ın boşanmak için neden şimdi harekete geçtiği ise merak edilen sorulardan birisi. Omarosa Manigault Newman'a göre Melania Trump kocası başkanken ayrılmaktan geniş yetkilerle donatılmış ABD başkanının gazabından ve 'cezalandırılmaktan' korkması olmuş.
13
Abone Ol
Bir başka Beyaz Saray danışmanı ve Melania Trump'ın eski yardımcılarından olan Stephanie Wolkoff da buna benzer iddiaları ortaya atmış, hatta Melania'nı Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırdığını ve Donald Trump'la birlikte uyumadığını iddia etmişti.
14
Abone Ol
Stephanie Wolkoff'un iddialarından biri de Melania Trump'ın evlilik anlaşmasını yenilettiği ve oğlu Barron Trump'la ilgili maddeler koydurduğuydu.
15
Abone Ol
Buna göre Melania Trump, evlilik anlaşmasındaki maddeleri değiştirerek oğlu Barron Trump'ın da aile servetinden pay alabilmesi için yeni maddeler ekletmiş ve oğlunun geleceğini Trump ailesinin servetine ortak etmişti.
16
Abone Ol
Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre Melania Trump bu ayrılık ve boşanma söylentileri ve boşanma gerçekleşirse sonrası için konuşamayacak olabilir.
17
Abone Ol
Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'la imzaladığı evlilik anlaşmasında bir 'suskunluk' maddesi olduğu biliniyor. Buna göre Marla Maples ayrılıklarından sonra Donald Trump ve evlilikleri konusunda röportaj veremiyor, kitap yazamıyor ve hiçbir şekilde konuşma yapamıyor.
18
Abone Ol
Donald Trump'ın çok yüksek ihtimalle Melania Trump'a da aynı tür bir anlaşma imzalatmış olduğu iddialar arasında yer alıyor.
19
Abone Ol
Öte yandan Melania Trump’ın ve damadı Jared Kushner’ın, Trump'a “Kaybettiğini kabul et” dediği öne iddia edildi. Trump, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti.
20
Abone Ol
Trump ailesindeki tek çatırtı bununla da kalmadı. CNN, Washington Post gibi yayın organlarında yer alan haberlere göre Cumhuriyetçi Parti'de seçim hezimetinin sorumlusu olarak seçim kampanyasının başında gayrı resmi olarak yer alan Jared Kushner suçlanıyor.
21
Abone Ol
Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki diğer görevleriyle uğraşırken seçim kampanyasını başarıyla yönetemediği yapılan yorumlar içinde öne çıkıyor.
22
Abone Ol
Bir diğer iddiaya göre Jared Kushner ve Melania Trump yenilgiyi kabul etme taraftarıyken Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric ise babalarına yenilgiyi kabul etmemesi ve dava yoluna gitmesi gerektiğini empoze etmeye devam ediyor.