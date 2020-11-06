Son dakika haberi: ABD seçim sonuçlarında kritik saatler.. Tek bir oy bile hayati.. Trump mı, Biden mı yarışı galip bitirecek?

14.45 | TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA Türkiye'den ABD başkanlık seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Bizim tahminimiz bu yöndeydi" deyip ekledi:



"Oy sayma süreci demokratik ve şeffaf olmalı. Herkes saygı duymalıdır. Geçmişte de farklı yönetimlerle de çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü yada siyasi üstü görüyoruz. İnişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu. Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Trump ile dostluk en zor anlarda kendini gösterdi."