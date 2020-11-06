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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-DHA-BBC Türkçe-İHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 18:26 | 

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçlarında kritik saatler.. Tek bir oy bile hayati.. Trump mı, Biden mı yarışı galip bitirecek?

Son dakika haberi.. ABD'de gerilim tırmanıyor... 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde düğüm bugün çözülebilir. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gözü sonuçlarda. "Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump mı yoksa Demokrat Joe Biden mı kazanacak?" Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Sonuçlara ilişkin veri sunan tüm kuruluşlar göre Joe Biden avantajlı konumda görünüyor. Seçimin kilitlendiği bazı eyaletlerde sonuçların bugün netleşmesi bekleniyor. Trump'ın kampanya kurmayları, seçimi kaybetmesine yol açacak eyaletlerde ya oyların yeniden sayılmasını ya da posta yoluyla gelen oyların sayımının durdurulması için mahkemeye koşuyor. Beyaz Saray için Biden'ın alternatifleri daha çok. İvme Biden'ı Beyaz Saray'a sürüklerken, Başkan Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi. Georgia'dan gelen son dakika haberi ise dünyayı şoke etti! İşte ABD'den gelen 'son dakika' haberleri...

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ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

218.50 | KRİTİK EYALET İÇİN FLAŞ KARAR
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18.50 | KRİTİK EYALET İÇİN FLAŞ KARAR

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

317.40 | TRUMPIN KAMPANYA EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
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17.40 | TRUMP'IN KAMPANYA EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Demokrat aday Joe Biden'ın Pensilvanya'da öne geçmesiyle birlikte başta sosyal medya olmak üzere tüm dünyada seçimin bittiğ; Bİden'ın yarışı kazandığı görüşü hakim oldu. Trump'ın kampanya ekibinden ise hemen flaş bir açıklama geldi. Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada 'Biden'ın seçimi kazandığı algısı yanıltıcı. Bu iddianın dayandırıldığı 4 eyalette sonuçlar henüz belli olmaktan çok uzak. Bu seçin halen bitmiş değil!' denildi.

416.54 | PENNSYLVANIADAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ
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16.54 | PENNSYLVANIA'DAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ

Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD başkanlık yaşından gözler kilit eyalet Pensilvanya'dan şoke eden bir son dakika haberi geldi. Reuters'da yer alan habere göre Biden Pensilvanya'da öne geçti. Sayımda son duruma göre Biden Pensilvanya'da 5 bin 587 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %98'i sayılmış durumda.

515.10 | HERKES PENNSYLVANIADAN GELECEK SONUCU BEKLİYOR
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15.10 | HERKES PENNSYLVANIA'DAN GELECEK SONUCU BEKLİYOR

Joe Biden Georgia'da üstünlüğü az farkla da olsa sağladı ancak başkanlık yarışının bir diğer kilit eyaleti Pennsylvania'da da yarış kıran kırana geçiyor.

Trump, Biden karşısında 18 bin oy önde görünüyor ancak postayla kullanılan oyların sayımı sürdükçe farkın kapanma ihtimali var.

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Eyaletin seçim yetkilisi Al Schmidt CNN'e yaptığı açıklamada, "bir ya da iki saat içinde" sonuçları güncelleyeceklerini kaydetti. Schmidt, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden gözlemcilerin tüm oy sayımlarını izlediğini de ekledi.

Trump'ın kampanya ekibi eyaletteki oy sayımına yönelik yargı süreci başlatacağını duyurmuştu ancak eyaletteki yargıçlar itirazları şu ana kadar kabul etmedi.

714.45 | TÜRKİYEDEN İLK AÇIKLAMA
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14.45 | TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'den ABD başkanlık seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Bizim tahminimiz bu yöndeydi" deyip ekledi:

"Oy sayma süreci demokratik ve şeffaf olmalı. Herkes saygı duymalıdır. Geçmişte de farklı yönetimlerle de çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü yada siyasi üstü görüyoruz. İnişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu. Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Trump ile dostluk en zor anlarda kendini gösterdi."

814.30 | ALMANYADAN TRUMPA MESAJ VEREN AÇIKLAMA
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14.30 | ALMANYA'DAN TRUMP'A MESAJ VEREN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD seçimlerine ilişkin tartışılacak bir yorumla gündeme geldi. Funke medya grubuna yaptığı açıklamada Maas, "Saygın yenilgiler, demokrasinin işleyişi için parlak zaferlerden daha önemlidir. ABD, tek adam gösterisinden daha büyüktür. Mevcut durumda ateşe körükle gitmeye devam edenler, sorumlu bir davranış sergilemiyorlar." ifadelerini kullandı.

912.30 | BIDEN KRİTİK EYALETTE ÖNE GEÇTİ
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12.30 | BIDEN KRİTİK EYALETTE ÖNE GEÇTİ!

Reuters'ın CNN'e dayandırdığı habere göre kritik önemdeki Georgia'dan flaş bir haber geldi. Demokrat aday George Biden kıyasıya rekabetin yaşandığı Georgia'da 917 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %99'u sayılmış durumda.

1011.00 | BİDEN: KİMSE DEMOKRASİYİ ELİMİZDEN ALAMAYACAK
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11.00 | BİDEN: KİMSE DEMOKRASİYİ ELİMİZDEN ALAMAYACAK

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak, ne şimdi ne daha sonra." ifadesini kullandı. Biden, ABD'nin şimdiye kadar birçok mücadeleden geçtiğini kaydetti.

1110.25 | TRUMPTAN ART ARDA AÇIKLAMALAR
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10.25 | TRUMP'TAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

ABD seçimlerinde kritik oy sayımı devam ederken Başkan Donald Trump'tan art arda tweet'ler gelmeye devam ediyor. Trump son paylaşımında "Oy sayımı yasal şekilde yapılırsa ABD başkanlığını kolayca kazanabilirim. Gözlemciler hiçbir şekilde içeri alınmıyor ve işlerini yapmalarına izin verilmiyor. Bu oylar yasal kabul edilmemeli. Yüksek Mahkeme karar vermeli" dedi.

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TWITTER'A YÜKLENDİ

Trump paylaşımlarına gelen sansüre de değinerek “Twitter, hükümetin armağanı olan 230’uncu kısım sayesinde kontrolden çıktı!” dedi.

1309.30 | WASHINGTON POSTTAN GİZLİ SERVİS İDDİASI
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09.30 | WASHINGTON POST'TAN GİZLİ SERVİS İDDİASI

Washington Post, konuyla ilgili bilgisi olan iki kişiye dayanarak, gizli servisin eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı korumak için bugünden itibaren Deleware’deki Wilmington kentine takviye gönderme kararı aldığını bildirdi.Gizli servise yakın kaynaklara göre, Biden'ın kampanya ekibinin, Demokrat adayın Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve Cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı.

1409.00 | TELEVİZYONLAR YAYINI KESTİ
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09.00 | TELEVİZYONLAR YAYINI KESTİ

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'dan Amerikan halkına seslendiği konuşma, bazı Amerikan televizyonları tarafından canlı yayınlanıyordu. Zafer ilan eden ve Demokratları hile yapmakla suçlayan Trump'ın konuşması, "gerçeğe aykırı ve mesnetsiz" olarak değerlendirilen iddiaları nedeniyle yarıda kesildi. NBC, birkaç dakika içinde canlı yayından çıkarken, sunucu Biran Williams, "Yine burada hem ABD Başkanı'nı kesmek hem de ABD Başkanı'nı düzeltmek gibi olağandışı bir pozisyonda kaldık. Bu dayanağını hakikatten almıyordu ve ülkemizin geldiği nokta bu. Tehlikeli" yorumunda bulundu.

1508.20 | BIDEN İÇİN ALTERNATİF FAZLA
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08.20 | BIDEN İÇİN ALTERNATİF FAZLA

Joe Biden'ın Beyaz Saray için Donald Trump'tan daha çok olasılığı var. Biden için alternatifler şöyle: Arizona, Kuzey Carolina, Nevada ya da Georgia'dan herhangi ikisini kazandığında Biden başkan olacak. Ya da bunların hepsini kaybedip Pennsylvania'yı alsa da Beyaz Saray'a çıkacak. Trump'ın alternatifi ise şöyle: Arizona, North Carolina, Nevada ve Georgia'dan üçünü kazanması, üstelik Pennsylvania'yı da kaybetmemesi gerekiyor.

1608.10 | BIDEN OLASILIĞI GÜÇLENİYOR
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08.10 | BIDEN OLASILIĞI GÜÇLENİYOR

CNN'in son haberine göre; Pennsylvania ve Georgia'da iki aday arasındaki fark Demokrat Joe Biden lehine daralırken, başkanlık için gerekli 270 seçici kurul üyesine ulaşacak isim de ufukta belirmeye başladı. Trump'ın Georgia'da 1805, Pennsylvania'da ise 29 bin 953 oy üstünlüğü bulunuyor. Postayla kullanılan oylar sisteme girildikçe tablo Biden lehine dönerken, sayılmayan oylar da oldukça azaldı.

1708:00 | MAHKEME O TALEBİ REDDETTİ
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08:00 | MAHKEME O TALEBİ REDDETTİ

ABD Başkanı Trump'ın Biden karşısındaki üstünlüğünün daraldığı eyaletlerde oy sayımını durdurmak için mahkeme yoluna başvurduğunu duyurmuştuk. Biden'ın alması halinde seçimi kazanacağı Pennsylvania'da federal yargıç Paul Diamond, Trump kampanyasının oy sayımının durdurulması yolundaki talebini reddetti. Trump'ın kurmayları, Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımlarını takip etmesine eşit şekilde izin verilmediğini iddia ediyordu.

1807.00 | CUMHURİYETÇİLER BÖLÜNMÜŞ DURUMDA
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07.00 | CUMHURİYETÇİLER BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

ABD'de kaos hali hakim durumda... Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi eski senatörlerinen Rick Santorum, ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumlarının "tehlikeli" olduğunu savundu. CNN'e konuşan Santorum, "Trump'ın yorumlarını dinlemenin umut kırıcı ve şoke edici" olduğunu vurguladı. Trump'ın yakın müttefiki Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham ise Pennsylvania ve Nevada'daki oy sayımına güvenmediğini belirterek, "Trump'ın yanında durmalıyız, zira o bizim yanımızda durdu" ifadesini kullandı. Teksas Senatörü Ted Cruz da Trump'ın oy sahteciliği yapıldığına dair iddialarını tekrarladı.

19TRUMP YİNE SUÇLADI
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TRUMP YİNE SUÇLADI

Başkan Donald Trump seçim kampanya ekibinin yaptığı açıklamanın ardından TSİ sabaha karşı Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına geçti. Rakibi Demokrat aday Joe Biden ve Demokratlara yönelik suçlamalarda bulunan Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" dedi.

20TRUMP: ZAFER KAZANDIK
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TRUMP: ZAFER KAZANDIK

ABD lideri Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık" değerlendirmesinde bulundu.

21YASAL KELİMESİNE VURGU YAPTI
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'YASAL' KELİMESİNE VURGU YAPTI

Joe Biden'ın ve Demokratların "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz" yorumunda bulundu.

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ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu. ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, “Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.” dedi.

23BIDEN: SABIRLI OLUN
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BIDEN: SABIRLI OLUN

ABD’de Donald Trump ile Joe Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Demokratların başkan Adayı Joe Biden’den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısında bulundu.

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Trump'ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, Las Vegas'ta düzenledikleri basın toplantısında, Nevada'nın, seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli eyaletlerden biri olduğunun altını çizdi. Laxalt, postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Bugün bizi imzaları kontrol etmemiz için gözlem heyetine almıyorlar. Son günlerde eyalette kullanılan oylar ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarlar aldık. Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bazı Cumhuriyetçi seçmenlerin adına daha önce oy kullanıldığını ve bu nedenle oy kullanmalarına izin verilmediğini ileri süren Laxalt, "Biz Las Vegas'taki mahkemede şimdi bir dava açıyoruz. Yargıçlardan bu usulsüzlükler konusunda gerekeni yapmalarını ve oyların sayımının bir süreliğine durdurulmasını istiyoruz." bilgisini paylaştı. Eski Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Richard Grenell de seçmenlerin gerçekten eyalette ikamet edip etmediğini denetlemek için kendilerine erişim sağlanmadığının altını çizerek, "Biz şu an seçim yetkililerinden bir yanıt bekliyoruz ama yanıt yok. Yasa dışı oyları saymaya devam ediyorlar, bu kabul edilemez." dedi.

26BU SEÇİMİ BİZDEN ÇALABİLİRLER
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"BU SEÇİMİ BİZDEN ÇALABİLİRLER"

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin sonucu henüz tam olarak netleşmezken, Trump seçim kampanyası direktörlüğü aracılığıyla açıklama yayımladı. Trump açıklamasında, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

27DAVA REDDEDİLDİ
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DAVA REDDEDİLDİ

ABD'de son yılların en kaotik seçim süreci devam ederken Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor. Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü. Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

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Donald Trump, "Biden'ın kazandığı son eyaletlerin tümünü mahkemeye taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

29ZAFER KAZANDIK
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"ZAFER KAZANDIK"

ABD'de kritik eyaletlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık" dedi.

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ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi. Ayrıca Twitter, Trump'ın bu tweetine engelleme getirdi.

31TRUMPTAN YENİ TWITTER PAYLAŞIMI GELDİ
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TRUMP'TAN YENİ TWITTER PAYLAŞIMI GELDİ!

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerin başlamasından sonra sık sık sayımlarda hile yapıldığı gerekçesiyle oyların sayımının durdurulmasını talep ediyordu. Trump dakikalar önce attığı twit'te bu isteğini tekrar dile getirerek 'STOP THE COUNT!' 'SAYIMI DURDURUN!' paylaşımı yaptı.

32SON DAKİKA: NEVADADA FLAŞ GELİŞME
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SON DAKİKA: NEVADA'DA FLAŞ GELİŞME

Oy sayımının devam ettiği eyaletlerden biri olan Nevada'da önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Reuters'da yer alan habere göre Trump'ın seçim ekibi Nevada'da seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

33AGİT HEYETİNDEN TRUMPA ŞOK SUÇLAMA
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AGİT HEYETİNDEN TRUMP'A ŞOK SUÇLAMA!

ABD seçimlerini denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin başkanından Trump'a şok bir suçlama geldi. AGİT seçim gözlemci heyeti ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı "görevi kötüye kullanmakla' suçladı. Trump, dün yaptığı açıklamada seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş ve oy sayımının durdurulmasını talep etmişti.

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Seçimin kaderini tayin edecek bir dizi eyalette oy sayımı sürüyor. Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği kesinleşmemiş verilere göre; Wisconsin, Arizona ve Michigan'da Joe Biden seçimi kazanmış durumda. Kazanması halinde Beyaz Saray kapısını açacak olan Nevada'da ise oyların yüzde 75'i sayıldı ve Biden yüzde 50.5 ile rakibine karşı önde.

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Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.1 olarak görünüyor. Mevcut oy oranlarına bağlı olarak delege sayıları korunduğu takdirde Joe Biden, ABD'nin 46'ıncı başkanı olacak.

36KRİTİK EYALETLERDE OY SAYIMI SÜRÜYOR
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KRİTİK EYALETLERDE OY SAYIMI SÜRÜYOR

Kritik eyaletler arasında başı çeken Pennsylvania'da ise Başkan Trump'ın üstünlüğü devam ediyor. Fakat postayla kullanılan oyların sayımı sürüyor.

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Bu oylar sisteme işlendikçe Biden ile Trump arasındaki makas kapanıyor. Şayet Trump Pennsylvania'yı kaybederse, Beyaz Saray'a eşyalarını toplamak için dönecek.

38DETROITTE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER
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DETROIT'TE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER!

Öte yandan oy sayımı devam ederken Detroit'ten şoke eden görüntüler geldi. Oy sayımının yapıldığı yere Trump taraftarları geldi.

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Kalabalık Trump destekçisi grup oy sayımı yapılan merkezin kapısına dayanarak sayımlarda hile yapıldığını iddia ederek protestoya başladı. Trump taraftarları öfkeyle camları yumrukladı.

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Sayımlardan sorumlu görevliler bu şoke eden anlardan sonra kendilerini ve sayım merkezini güvende tutabilmek için acil şekilde camları kapatmaya çalıştı. Bu anlar ajanslar tarafından görüntülenerek dünyaya servis edildi.

41BIDEN OY SAYISINDA ÖNE GEÇTİ
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BIDEN OY SAYISINDA ÖNE GEÇTİ

Associated Press haber ajansının seçim verilerine göre saat 14.00 itibarıyla Demokrat Joe Biden, 72 milyon 111 bin oy aldı. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ise oy sayısı 68 milyon 643 bin civarında seyrediyor.

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Seçmenlerin kararıyla belirlenen seçiciler kurulunda Joe Biden'ın delege sayısı 264 olarak görünüyor. Donald Trump'ın delege sayısı ise 214'te kalmış durumda... Joe Biden dün seçimi kazanmasına yetecek sayıda eyaleti kazandığını savunurken, kendini resmen galip ilan etmekten geri durdu.

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Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a çıkan yolları döşeyecek olan Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde hukuki yollara başvuruyor.

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CNN, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın oy sayımının sürdüğü Arizona ve Nevada için de mahkemeye gideceğini yazdı.

45WISCONSIN |
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WISCONSIN |

ABD lideri Donald Trump'ın kampanya ekibi, "Wisconsin'in bazı bölgelerinde düzensizlikler tespit edildiği" iddiasıyla resmen oyların yeniden sayılmasını talep etti.

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Kesinleşmeyen sonuçlar, bu eyalette Biden ile Trump arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğunu gösteriyor. Bu durum da adaylara oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunma hakkı tanıyor.

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Associated Press'in hesabına göre; kazanan adaya 10 seçici delege kurul delegesi kazandıracan Wisconsin'de oyların yüzde 99'u sisteme girildi. Joe Biden'ın oy oranı yüzde 49.6. Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 48.9.

48MICHIGAN |
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MICHIGAN |

Trump'ın seçim kurmayları Michigan'da ise farklı bir gerekçeye sığınarak mahkeme yoluna gitti. Michigan'da oyların sayılmasının durdurulmasını talep eden Trump kampanyasının buradaki gerekçesi ise "sandıkların açılması ve oyların sayılmasının izlenmesine erişimlerinin engellenmesi" olarak görünüyor.

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Michigan'a bağlı Detroit'te dün öğle saatlerinde bazı protestocular oyların sayıldığı merkezin kapısının önüne gelmesi tansiyonu yükseltmişti. Göstericiler oy sayımını takip etmek isterken, yetkililer güvenliğin sağlanması için polis çağırdı. Detroit Free Press yayın kuruluşu halihazırda oy sayımının 200 kişi tarafından takip edildiğini yazdı.

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Michigan'daki son durum ise şöyle: Oyların yüzde 99'ı sayıldı. Biden'ın oy oranı 50.5, Trump'ın oy oranı ise yüzde 48. Bu eyaleti alan adayın kazanacağı delege sayısı ise 16.

51PENNSYLVANIA |
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PENNSYLVANIA |

Donald Trump ekibi için en kritik eyaletler arasında şu aşamada başı çeken Pennsyvania. Kampanya ekibi "anlamlı bir şeffaflık sağlanana kadar" oy sayımının durdurulması için iki dava açtı.

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Kilit önemdeki eyalette Trump yaklaşık 2.5 puan önde seyrediyor. Fakat posta yoluyla kullanılan oylar ve Demokratların güçlü olduğu semtlerden oylar sisteme girildikçe aradaki fark daralıyor. Pennsylvania'da 20 seçici kurul üyesi bulunuyor. Trump'ın oy oranı yüzde 50.7, Biden'ın oy oranı ise 48.1.

53GEORGIA |
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GEORGIA |

Bu eyalette de Trump'n ekibinden usulsüzlük iddiası var. Chatham County'de postayla kullanılan ve yasal süre içinde iletilmemiş olduğu öne sürülen 53 oyun oy yığınları arasına eklendiği belirildi. İddianın kaynağı ise gözlemci bir Cumhuriyetçi parti üyesi.

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16 seçici kurul üyesinin bulunduğu Georgia'da son durum şöyle şekillenmiş durumda. Oyların yüzde 98'i sayıldı. Trump'ın oy oranı 49.7, Joe Biden'ın oy oranı ise 49.1. İki aday arasındaki oy farkı ise 30 binin biraz üzerinde görünüyor.

55PROTESTOLAR SÜRÜYOR, SOKAKLARDA SİLAHLI KİŞİLER DİKKAT ÇEKTİ
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PROTESTOLAR SÜRÜYOR, SOKAKLARDA SİLAHLI KİŞİLER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan dün başkent Washington'da dün başlayan seçim protestoları bugün de devam etti. Gösteriler başkentin dışına taşarak oy farkının kritik düzeyde olduğu diğer eyaletlere de yayıldı.

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Sokağa inen protestocuların bir kısmının elinde uzun namlulu silahlar olduğu gözlerden kaçmadı. Zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken Trump - Biden destekçileri arasında da gerginlik oluştu.

57TRUMP İÇİN AYİN DÜZENLEDİ
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TRUMP İÇİN AYİN DÜZENLEDİ!

ABD seçimlerinin en dikkat çekici ayrıntıların biri de sosyal medyada yayılan ve binlerce kişi tarafından paylaşılan bir video oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

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Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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