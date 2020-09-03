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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 11:30 | 

Son dakika haberi: ABD koronavirüs aşısı için tarih verdi... 'Hazırlıklı olun!'

Tüm dünya koronavirüsü yenecek aşıyla ilgili umut veren haberleri beklemeye devam ediyor. Tüm ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayıları artarken salgının merkez üssü olmaya devam eden ABD'den koronavirüs aşısıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Dünyanın dört gözle beklediği, koronavirüs salgınını bitirebilecek ve dünyayı kurtaracak Covid-19 aşısıyla ilgili flaş haber bu kez ABD'den geldi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmeyle, koronavirüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını açıkladı.

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CDC, tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

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Reuters haber ajansına konuşan bir CDC sözcüsü, "Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

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New York Times gazetesi de daha önce CDC'nin 50 eyalet ve beş büyük şehirdeki yetkilerle temasa geçip planlama konusunda bilgilendirdiğini yazmıştı.

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ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü MSNBC kanalına açıklamasında Covid-19 aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı temel alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

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New York Times gazetesinin yayımladığı planlama öngörülerinde, CDC'nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısının sınırlı sayıda temin edilebilmesi için hazırlıklar yaptığı belirtiliyor.

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Belgede aşıların, sağlık çalışanları, ulusal güvenlik personeli, bakım evinde kalanlar ve çalışanlar dahil yüksek risk grubundakilere ücretsiz olacağı belirtiliyor.

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Dünya genelinde uzmanlar, aşı gelişiminde 'hızın, güvenlikten taviz vermeyeceğini' defalarca dile getirmiş hızlı sonuçların, klinik deneylerin paralel ve ardı ardına yürütülmesi sonucu elde edildiğini kaydetmişti.

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Ama bu güvenceler herkes için ikna edici görülmüyor.

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'Business Parters to Convince' adlı grup lideri Scott Ratzan'ın Ağustos ayında Reuters'a verdiği bilgiye göre, son üç ayda 19 ülkede yapılan anket sonuçları, Covid-19 aşısının bulunması halinde İngiltere ve ABD'de aşı olmak isteyenlerin oranının yalnızca %70 civarında kalacağını gösterdi.

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Covid-19'a karşı güvenli ve etkili aşı gelişimi için yürütülen yarışta Moderna, AstraZeneca ve Pfizer firmaları başı çekiyor.

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CDC belgelerinde iki aşı adayının -70C ve -20C derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu saklama koşulları, Pfizer ve Moderna'nın aşı adayı profilleriyle uyuşuyor.

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ABD Sağlık Bakanlığı geçen ay, CDC'nin olası Covid-19 aşısının dağıtımına destek için McKesson şirketiyle mevcut sözleşme seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti.

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Reuters'ın eline geçen bir çağrı mektubuna göre, CDC Direktörü Robert Redfield, eyalet valilerine McKesson'ın aşı dağıtım merkezleri taleplerinin karşılanması için süratli davranmaları ve aşı dağıtımının da 1 Kasım'a kadar operasyonel olması önündeki engellerin kaldırılması için gerekenlerin yapılması talebinde bulundu.

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