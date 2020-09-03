Son dakika haberi: ABD koronavirüs aşısı için tarih verdi... 'Hazırlıklı olun!'

Reuters'ın eline geçen bir çağrı mektubuna göre, CDC Direktörü Robert Redfield, eyalet valilerine McKesson'ın aşı dağıtım merkezleri taleplerinin karşılanması için süratli davranmaları ve aşı dağıtımının da 1 Kasım'a kadar operasyonel olması önündeki engellerin kaldırılması için gerekenlerin yapılması talebinde bulundu.