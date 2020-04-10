Son dakika haberi: ABD korona virüsten ölenleri adaya gömmeye başladı

En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.