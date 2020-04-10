Son dakika haberi: ABD korona virüsten ölenleri adaya gömmeye başladı
Reuters'ın dünyaya servis ettiği drone görüntüleri güne damgasını vurdu. ABD, defin işlemi için sözleşmeli işçi alımı yapan ABD'li yetkililer korona virüsten ölenleri adaya gömmeye başladı...
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Dünya genelinde Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.
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Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
İran (66 bin 220), İngiltere (65 bin 77), Türkiye (42 bin 282), Belçika (24 bin 983), İsviçre (24 bin 51), Hollanda (21 bin 762), Kanada (20 bin 765), Brezilya (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), Avusturya (13 bin 244), Güney Kore (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).
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Salgın nedeniyle dünya genelinde 95 bin 752 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 356 bin 941 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 152 bin 650 vaka bulunuyor.
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Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de vaka ve ölü sayıları bakımından New York ve New Jersey'den sonra salgının bir diğer sıcak noktasını da Michigan eyaleti teşkil ediyor.
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ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.
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New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirdi. ABD'deki salgının en çok görüldüğü ikinci eyalet olan New Jersey'de ise 51 bin 27 vaka tespit edildi, 1700 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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New York ve New Jersey'den sonra en çok Kovid-19 vakası ve ölümün yaşandığı Michigan'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının siyahi Amerikalı olduğu bildirildi.
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ADAYA GÖMMEYE BAŞLADILAR
Reuters'ın dünyaya servis ettiği drone fotoğrafları koronavirüsten ölenlerin New York'un Hart Adası'na gömülmeye başlandığını gözler önüne serdi.
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New York City yetkilileri, koronavirüs salgınında günlük ölüm oranının son üç günde korkunç bir şekilde rekor kırdığından Hart Adası'nda defin işlemi yapacak sözleşmeli işçilerle çalışmaya başladı.
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Hart Adası, 19. yüzyıldan beri kimsesiz New Yorkluların gömüldüğü bir yer olarak biliniyor.
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Genelde her hafta yaklaşık 25 ceset, şehrin Bronx ilçesinin doğu kıyısında bulunan ve sadece tekne ile erişilebilen adada çalışan düşük ücretli hapishane mahkumları tarafından gömülüyordu.
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Ancak yeni koronavirüs hızla yayıldı ve bu sayı mart ayı itibarıyla artmaya başladı ve New York'u salgının merkez üssü haline getirdi.
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Gömüleri kontrol eden Düzeltme Dairesi sözcüsü Jason Kersten ise artık haftanın 5 günü her gün yaklaşık iki düzine defin yapıldığını açıkladı.
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Adada gömülen naaşlar önce ceset torbalarına sarılıyor ardından da çam tabutların içine yerleştiriliyor.
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Ölen kişinin adı tabutun üzerine büyük harflerle yazılıyor, bunu nedeni ise gelecekte mezardan çıkarma işlemi yapılırsa sorun yaşamamak.
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Ardından naaş kazma makineleri ile kazılan uzun ve dar çukurlara gömülüyor.
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Kersten, "İhtiyacımız olur diye 2 yeni çukur daha kazıldı" ifadelerini kullanıyor. Ancak salgın riski nedeniyle artık mahkumlar gömü işlerinde kullanılmıyor.
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Yetkililer de gömü işlemlerini yapması adına sözleşmeli işçi işe alımlarını hızlandırmış durumda.
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Dün akşam saatlerinde adaya iki düzine daha ceset getirilmiş.
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CNN'e konuşan yetkililer görüntülerin doğru olduğunu salgın nedeniyle ölen ve kimsenin sahip çıkmadığı naaşların Hart Adası'na gömüleceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Trump: Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür
ABD Başkanı Trump, ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür." dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.
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Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.
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Virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eden Trump, "Şu anda neler olduğunu ve bizim nerede durduğumuzu biliyorsunuz. Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Halkımız, hep birlikte milletimiz, tarihindeki en asil bölümü yazıyor." ifadesini kullandı.
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Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yoğun bakımdan çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, Johnson'a acil şifalar diledi.
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Trump, "ABD'de şu ana kadar yapılan testlerde 2 milyonu geçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı." dedi.
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Hastaneler kuran Mühendis Birliklerine ve FEMA'ya övgü
ABD Ordusuna bağlı Mühendis Birlikleri ile ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA), ülke genelinde kurduğu 21 geçici hastane ile 17 bin yatak kapasitesi oluşturduğunu belirten Trump, "Mühendis Birlikleri ve FEMA muhteşem iş çıkarıyor." dedi.
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Trump, ülkedeki sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu kişisel koruma ekipmanları başta olmak üzere birçok tıbbi malzemenin, başka ülkelerden satın alınarak ABD'ye gelmesini sağlayan projeye de işaret ederek, "Air Bridge projesi kapsamında, ülkemize 24 uçak dolusu tıbbi malzeme geldi. Yakın zamanda 49 uçağın daha gelmesi bekleniyor." diye konuştu.
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ABD'de virüse yönelik ilaç çalışmalarına da işaret eden Trump, "Şu anda koronavirüse yönelik 19 tedavi test ediliyor. 26 tedavi ise aktif planlama ya da klinik deney aşamasında." bilgisini paylaştı.
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Virüs nedeniyle insanların karşılaştığı ekonomik zorlukların önüne geçmek için de çalıştıklarını belirten Trump, "Öğrenim kredisi ödemelerini 6 ay boyunca erteleme kararı aldık." dedi.
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"Başka ülkelere solunum cihazı noktasında yardım etmeye başlayacağız"
Trump, bir muhabirin "Ülkede çarkların yeniden dönmesi ve insanların işine dönmesi için ülke çapında yeterli test sistemini kurmanız gerekmez mi?" sorusuna ise Trump, "Bunu yapmak isteriz. Yapıp yapamayacağımızı da göreceğiz. Ama bu gerekli mi? Hayır. 325 milyon insandan söz ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.
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Ülkedeki virüs vakaları ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin ise Trump, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür." dedi.
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Trump, eyaletlere gerekli sağlık ekipmanlarının gönderilmesi konusunda da iyi iş çıkardıklarını vurgulayarak "Solunum cihazına gereksinim duyan çok fazla vaka duymuyoruz. Yakında, başka ülkelere solunum cihazı noktasında yardım etmeye başlayacağız. Şu anda gayet iyi durumdayız." dedi.
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ABD, 2 milyondan fazla test yaptı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, "Yapılan test sayısında 2 milyonu geçtik. Her gün 100 binden fazla test yapıyoruz. Çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
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Salgın nedeniyle yaşamını kaybedenler için de çok üzgün olduğunu belirten Pence, "Şu ana kadar 16 binden fazla insan virüsten öldü. Bunlar sadece bir rakam değil, hepsi birer hayat." diye konuştu.
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"Ölü sayıları kötü ama hastaneye yatırılanlar az"
Doktor Anthony Fauci ise virüsün ilerleyişine ilişkin, "Ölü sayıları bakımından çok kötü bir hafta geçirdik. Ancak New York'ta hastaneye yatırılan vakaların sayısında bir düşüş söz konusu. Burada sosyal mesafenin önemini görüyoruz. Lütfen, kurallara uymaya devam edelim." uyarısında bulundu.
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Doktor Deborah Birx ise test yapılan kişilerin yaş istatistiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
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"Test yapılan 25 yaş altındaki 200 binden fazla kişinin yüzde 11'i pozitif, 25-45 yaşlarındaki 500 binden fazla kişinin yüzde 17'si, 45-65 yaşlarındaki 500 binden fazlasının yüzde 21'i, 65-85 yaşlarındaki 200 binden fazlasının yüzde 22'si ve 85 yaşın üzerindeki 30 bin kişiden yüzde 24'ü pozitif çıktı."
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ABD'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti.
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ABD'de Kovid-19 salgınına ilişkin verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesinin yayınladığı güncel verilere göre, koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de hastalıktan iyileşenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.
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Buna göre ABD genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 Nisan itibarıyla 25 bin 410'a yükseldi.
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Vaka sayısının 460 bini, ölü sayısının ise 16 bini geçtiği ABD, dünya genelinde halen en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.
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Dünya genelinde 350 binden fazla kişi hastalığı atlatırken, Çin 77 binin üzerindeki kişi ile ilk sırada geliyor. Çin'i sırasıyla Almanya, İspanya, İran ve ABD takip ediyor.
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Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bine yaklaşırken, 95 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.