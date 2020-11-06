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Son Dakika Haberi: ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump mı, Biden mı? ABD seçim sonuçlarında kritik bekleyiş!
ABD seçim sonuçları için nefesler tutulmuşken yaşanan hadiseler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Başkanlık Seçimleri sürecinden gelen son dakika haberlerine göre Joe Biden delege sayısında ve genel oylamada (resmi olmayan sonuçlara göre) yarışı önde götürüyor. ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, 'Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini' yazdı. ABD seçimlerinde adayların yarışı sürüyor.
ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD seçim sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniliyor. ABD halkı, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Georgia için oylar yeniden sayılacak
ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.
Demokrat aday Joe Biden'ın Pensilvanya'da öne geçmesiyle birlikte başta sosyal medya olmak üzere tüm dünyada seçimin bittiğ; Bİden'ın yarışı kazandığı görüşü hakim oldu. Trump'ın kampanya ekibinden ise hemen flaş bir açıklama geldi. Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada 'Biden'ın seçimi kazandığı algısı yanıltıcı. Bu iddianın dayandırıldığı 4 eyalette sonuçlar henüz belli olmaktan çok uzak. Bu seçin halen bitmiş değil!' denildi.
ABD başkanlık seçiminde Demokratlar Georgia'da öne geçti
ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Georgia'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti.
Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98'inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı.
Seçim sonuçlarında yapılan yeni güncellemenin ardından, dün itibarıyla Trump'ın 1267 oy farkla önde götürdüğü eyaletteki yarış, 917 oy farkıyla Biden lehine dönmüş görünüyor.
16 seçici delegeye sahip eyalette oy sayımı devam ediyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor.
Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.
Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.
Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.
Mevcut durum Biden'ın zaferine işaret ediyor
Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia'dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, delege sayısını 286'ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270'e ulaşmış olacak.
Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska'da kazanırsa toplam 38 seçici delegeyle 252'ye ulaşacak ve seçimi ikinci tamamlayacak.
Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.
ABD siyasetinde yeni bir kriz kapıda
ABD başkanlık seçiminde Demokrat aday Biden önde gidiyor olsa da ABD seçim sistemindeki farklı prosedürler ve Trump’ın itirazları nedeniyle dengelerde değişim olması mümkün.
ABD başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın dün yaptığı zafer ilanı ve son olarak Demokrat aday Joe Biden'ın seçim sonucu belirleyecek kritik eyaletler arasındaki Wisconsin ve Michigan'da kazandığını açıklayarak 270 delegeye ulaşacağını söylemiş olmasına rağmen henüz bir neticeye ulaşmış değil.
3 Kasım seçimlerinin belirsizliğini bir süre devam ettireceği, Başkan Donald Trump’ın aylar önceki açıklamalarından belliydi. Şu ana dek Biden 264 ve Donald Trump 214 delege sayısına ulaştı. Demokrat aday Biden önde gidiyor olsa da ABD seçim sistemindeki farklı prosedürler ve Trump’ın itirazları nedeniyle dengelerde değişim olması da mümkün. Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi valilere açtığı telefonlar, Wisconsin için yaptığı yeniden sayım çağrısı ve Arizona, Michigan gibi bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme’ye taşıma ihtimali de sonuçların bir süre sürüncemede kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Ulusal anketler, ana akım medya ve seçim sonuçları
Joe Biden, şimdiye dek açıklanan oy sayımında yüzde 50,4 oranla önde gidiyor ve kazandığı eyaletler listesi şöyle: Washington D.C., Arizona, Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Illinois, Colorado, Connecticut, New Mexico, California, Oregon, New Hampshire, Virginia, Rhode Island, Minnesota, Hawaii, Maine, Michigan, Wisconsin. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Kentucky, Indiana, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Güney Dakota, Güney Carolina, Nebraska, Tennessee, Missouri, West Virginia, Utah, Wyoming, Kuzey Dakota, Kansas, Ohio, Idaho, Louisiana, Mississippi, Texas, Montana, Iowa, Florida’da kazandı. Ayrıca Nevada eyaletinde yüzde 75’i açılan oylarda Biden’ın az farkla Trump’tan önde olduğu da ilan edilirken Trump, Pensilvanya’da önde olduğunu iddia etti.
Ancak seçim öncesi yapılan ulusal anketlerde Biden, Trump’tan asgari yedi-sekiz puan öndeydi. Bu da ulusal anketlerde görünür olmayan bir seçmen kitlesine işaret ediyor.
Bunun bir sebebi Başkan Trump’a oy veren seçmenlerin, yakın çevresi tarafından üstten bakışla psikolojik baskıya uğraması ve “utangaç seçmen” ya da diğer bir deyişle “sessiz çoğunluk” kategorisine giriyor olmaları. Konuya dair sunulan bir başka neden ise ana akım medyada ve ulusal anketlerdeki algı yönetimi iddiası üzerine. 2016 yılından bu yana Trump karşıtlığı yapan medyanın, objektivitesini kaybettiği düşünülürken, anketler üzerinden de algı yönetimi yapıldığı iddiaları bulunuyor.
Seçimleri ezici bir üstünlükle kazanacağı yönündeki kanaatini, eski Başkan Obama’nın ve ana akım medyanın büyük destekleriyle pekiştiren Demokrat Biden’ın, salgın nedeniyle seçim kampanyasını kısıtlı bir şekilde yürütmesinin de Trump oylarını artırdığı düşünülüyor.
Özellikle salgın dolayısıyla eleştirilen politikaları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle Amerikan seçimlerinin mağlubu olduğu algısı yükselen Başkan Donald Trump, iyileşmesinden hemen sonra Cumhuriyetçi taraftarın yoğun olduğu bölgelerde dahi günde üç ya da dört miting düzenledi ve böylelikle küskün Cumhuriyetçilerin sandığa gitmesini sağladı.
Şu ana kadar açıklanan Cumhuriyetçi oylar beklentinin üzerinde ve Trump’ın, Biden kazansa bile beklenmedik bir başarıya ulaştığı düşünülüyor. Seçim öncesi yapılan ulusal anketlerin yanılgısı ve ana akım medyaya eleştirilerde bulunulurken, aslında eyaletler bazında yapılan anketlerin seçim sonuçlarına daha yakın sonuçlar elde etmiş olması da bir diğer ayrıntı.
Dolayısıyla bu durumun ülkenin büyüklüğü, ABD seçim sistemi prosedürlerinin karmaşıklığı ve eyaletler arası değişen farklı sayım kurallarından da kaynaklanabileceği söyleniyor.
Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.
Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.
Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.
"Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi"Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik." dedi.
Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.
Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.
Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde konuştu.
07.54 | Cumhuriyetçiler Bölünmüş Durumda
ABD'de kaos hali hakim durumda... Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi eski senatörlerinen Rick Santorum, ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumlarının "tehlikeli" olduğunu savundu. CNN'e konuşan Santorum, "Trump'ın yorumlarını dinlemenin umut kırıcı ve şoke edici" olduğunu vurguladı. Trump'ın yakın müttefiki Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham ise Pennsylvania ve Nevada'daki oy sayımına güvenmediğini belirterek, "Trump'ın yanında durmalıyız, zira o bizim yanımızda durdu" ifadesini kullandı. Teksas Senatörü Ted Cruz da Trump'ın oy sahteciliği yapıldığına dair iddialarını tekrarladı.
Başkan Donald Trump seçim kampanya ekibinin yaptığı açıklamanın ardından TSİ sabaha karşı Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına geçti. Rakibi Demokrat aday Joe Biden ve Demokratlara yönelik suçlamalarda bulunan Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz" dedi.
Joe Biden'ın ve Demokratların "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz" yorumunda bulundu.
23.46 | Biden sabırlı olun
ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu. ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, “Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.” dedi.ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu. ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, “Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.” dedi.
ABD’de Donald Trump ile Joe Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Demokratların başkan Adayı Joe Biden’den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısında bulundu.
22.34 | Adam Laxalt: Ciddi usulsüzlük var
Trump'ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, Las Vegas'ta düzenledikleri basın toplantısında, Nevada'nın, seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli eyaletlerden biri olduğunun altını çizdi. Laxalt, postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Bugün bizi imzaları kontrol etmemiz için gözlem heyetine almıyorlar. Son günlerde eyalette kullanılan oylar ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarlar aldık. Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
12.00 | ABD seçim sonuçları neden farklı farklı görünüyor?
ABD seçimlerinde farklı yayın organları niçin farklı sonuçlar veriyor? Bunun nedeni haber kuruluşlarının kendi projeksiyonlarına dayanarak bilgi aktarması... Aradaki farka yol açan nokta ise Associated Press'in Arizona ve Wisconsin'de Demokrat aday Joe Biden'ı kazanmış olarak sayması. Bu eyaletlerin toplam 21 seçici kurul üyesi bulunuyor. İngiltere merkezli BBC gibi bazı yayın kuruluşları ise bu eyaletlerde kazananın açıklanması için erken olduğu kanısında... BBC seçim verilerini Reuters haber ajansı ve anket firması Edison Research'ten alıyor.
11.30 | Yarışı kim önde götürüyor? İşte yanıtı
Tüm dünya gibi Türkiye'de de 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık Seçimleri'nde kimin önde olduğu merak ediyor. Sonuçlar henüz netleşmiş değil... ABD Başkanı Donald Trump cephesi, geride göründükleri ve sonucu belirleyecek eyaletlerde oyların sayımının durdurulması ve yeniden sayılması için mahkemeye başvuruda bulundu. AP haber ajansının verilerine göre; Demokrat aday Joe Biden yarışı önde götürüyor. Başkanlık için 270 delegenin kazanılmış olması gerekiyor. Joe Biden'ın delege sayısı 264, Donald Trump'ın ise 214.
06.10 | CNN: Trump sonucu duyunca talimat yağdırdı, valilere öfkeli telefonlar açtı
Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.
03.36 | Trump'ın ekibi Chatham bölgesi için harekete geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.
Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.
Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.
02.00 | Trump'tan Michigan iddiası
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.
00.15 | Bill Stepien: Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien: “Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor”
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