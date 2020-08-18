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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe-AA/Fotoğraflar: Reuters, Ap, AFP
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 12:10,

Son dakika haberi: Dalga konusu oldu! Trump o ülkeyi işaret edince...

ABD başkanı Donald Trump, yaptığı her açıklamayla olay olmaya devam ediyor. Kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump ülkeyi dolaşarak mitingler düzenliyor, burada yaptığı konuşmalarsa dünyada gündem oluyor. ABD dünyada koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olmaya devam ederken Donald Trump'ın salgınla başarılı bir savaş veren Yeni Zelanda'yla ilgili açıklaması duyanları şoke etti.

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ABD'nin en tartışmalı liderlerinden Donald Trump her açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Yaklaşan başkanlık seçimleri ve ülkesinin koronavirüs bilançosunun ağırlığı yüzünden zor günler geçiren Trump attığı her adım ve ağzından çıkanlarla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.

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Seçim çalışmalarıyla ilgili olarak dün gittiği Minnesota'da miting düzenleyen Trump, burada koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla yine herkesi şoke etti.

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Trump Minnesota'da, Covid-19 salgınıyla mücadele en başarılı ülke olan ve tüm dünyada örnek gösterilen Yeni Zelanda'ya yüklendi.

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Trump, bir günde sadece dokuz yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi ve bu ülkede korkunç bir artış olduğunu iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin "büyük bir dalgayla" karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı buna örnek olarak verdi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42.000 vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.

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Yeniz Zelanda bugüne kadar koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle tüm ülkelere ders veren bir mücadele içerisinde. Bunda en büyük payınsa aldığı doğru kararlarla başbakan Jacinda Ardern'da olduğu konuşuluyor.

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Salgında Yeni Zelanda'da şimdiye kadar toplam 22 kişi hayatını kaybederken, ABD'de de 173.000'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm kayda geçti.

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4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, dünya genelinde Covid-19'dan ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, bugüne kadar 1643 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan ölüm oranı 100.000'de 0,45 kişi.

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328 milyon nüfuslu ABD'de ise bu oran 100.000'de 51,98. ABD'de toplam vaka sayısı 5 milyon 600 bin'i geçmiş durumda.

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Minnesota'da bir mitingde konuşan Trump, "Yeni Zelanda'da neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var." sözlerini sarf etti.

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"Bu çok korkunç bir şey. Biz bunu istemeyiz. Bu görünmez bir düşman ve Çin'den Avrupa'ya ya da dünyanın geri kalan kısmına gelmesine izin verilmemeliydi" diyerek yine herkesi şaşırttı.

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Trump'ın açıklamaları Yeni Zelanda'da öfkeye neden oldu.

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Başbakan Jacinda Ardern, Trump'ın sözlerinin "bariz şekilde yanlış" olduğunu belirterek "Dünyada salgını yakından takip eden herhangi bir kişi, bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü ABD'yle ya da birçok ülkeyle kıyaslanamayacağını kolayca görebilir" diye konuştu.

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Peki Trump'ın kendi ülkesi ABD ve kıyasladığı Yeni Zelanda'da koronavirüste son durum nasıl?

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ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Ülkeden her gün 10 binlerce yeni vaka ve neredeyse binden fazla ölüm haberi geliyor.

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Dünkü verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e yükseldi.

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Dün ise Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 26 binden fazla kişiye yapılan testlerde 9 kişinin daha Covid-19’a yakalandığını bildirdi.

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Yeni vakalarla 78’e yükselen aktif vakalardan 5’inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Dr. Bloomfield, diğer hastaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.

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Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.

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Yeni Zelanda’da Covid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1631 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başkent Wellington’daki Yeni Zelanda Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini söyledi.

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ABD ise koronavirüs bilançosunun giderek ağırlaşmasına rağmen yaklaşan başkanlık seçimlerini ertelemedi. İki ülkenin Covid-19'la mücadelesindeki bariz farka rağmen Trump'ın mitinginde sarf ettiği sözler büyük şaşkınlık yarattı.

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