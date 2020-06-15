Son dakika haberler: Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha.. 90 artçı deprem meydana geldi...
Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, dünden bu yana bölgede 90 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı. DHA ekibi de çekim yaptığı sırada artçı sarsıntıya yakalandı... Bu arada saat 09.51'de Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.
2
Abone Ol
Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne serildi.
3
Abone Ol
Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak.
4
Abone Ol
Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı.
5
Abone Ol
Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi.
6
Abone Ol
Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.
7
Abone Ol
Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı.
8
Abone Ol
DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ve kameraman Burak Emek, depremde en fazla hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde anons çekecekleri saat 01.40'ta 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.
9
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaralananları, tedavi gördükleri Bingöl Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
10
Abone Ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası 180 kişilik 90 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarına fiilen başlanıldığını belirtti.
11
Abone Ol
Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki 180 kişilik 90 ayrı ekibimizle Bingöl'de hasar tespit çalışmalarımızı fiilen başlattık. Hasar tespit araçlarımız, mobil laboratuvarımız ve karavanlarımız çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi."
12
Abone Ol
İçişleri Bakanlığından "Bingöl" depremine ilişkin açıklama yapıldı. Deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere 90 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.
13
Abone Ol
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir. Tedavisi tamamlanan 3 vatandaşımız taburcu edilirken, 18 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden oluşan toplam 94 araç ile 801 personel sevk edilmiştir."