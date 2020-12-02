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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 09:35 | 

Son dakika haberi.. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı metrobüse, otobüse ve minibüse binebilir mi? İşte topluma taşıma kararı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağını ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından da İçişleri Bakanlığı detayların yer aldığı genelgeyi yayımladı. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüse ve minibüse binebilir mi? İşte konu ile ilgili bilgiler

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İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,

65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı yeni koronavirüs önlemleri ile gündeme geldi. Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaş grubundaki vatandaşlar için alınan önemleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla ilgili verilen karar detaylı olarak duyuruldu. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgede belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması kararı alındı.  İşte detaylar

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

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Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir.

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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."

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