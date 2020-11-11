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Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 18:39 | 

Son Dakika Haberi: 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) hangi illerde var? İstanbul, Ankara, Balıkesir.. İşte o illerin tamamı

Son Dakika Haberleri... 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ederken valiliklerden peş peşe açıklama geldi. Bazı illerde artan vaka sayısının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için önlemler alındı. Ankara Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri kaydedildi. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada da 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.. Diğer yandan Manisa, Bilecik, Kahramanmaraş, Denizli gibi diğer illerde de 65 yaş üstüne belli saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? İşte, o illerin listesi.

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65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı son dakika açıklamalar ile gündeme geldi. Bazı illerde getirilen kısıtlama kararı sonrası İstanbul ve Ankara Valiliği 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığını duyurdu. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstüyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada" 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi. Türkiye genelinde bir çok ilden de 65 yaş üstü kısıtlama kararı geldi. İşte, detaylar.

2Manisa Valiliğinden açıklama
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Manisa Valiliği'nden açıklama

Manisa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

65 yaş üstüyle ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada: Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde; artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

3Bilecikte 65 yaş üstü kararı
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Bilecik'te 65 yaş üstü kararı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.

Söğüt'te artan vaka ve ağır hasta sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar sadece saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile ikametlerinden çıkabilecekler.

Ayrıca ilçe pazarının her gün açık olması kararlaştırılırken, maske ve mesafe kurallarına uymayan tüm vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

4Kahramanmaraştan önemli karar
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Kahramanmaraş'tan önemli karar

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden olan Kahramanmaraş’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda alınan kararla, 65 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkışları yasaklandı.

Kararda; 65 yaş ve üzerinde olan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi

5Denizlide 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
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Denizli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Hıfzıssıha Kurulu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler aldı. Yeni kararlar ile ilgili Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "12.11.2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

Bazı meslek gruplarında çalışanların kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verilmiştir."

6İstanbul Valiliğinden flaş 65 yaş üstü kararı
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İstanbul Valiliği'nden flaş 65 yaş üstü kararı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada, saat 19.00'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanıldığı belirtildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Kovid-19'un solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirildi.

Daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen kararın Kurul'da yeniden değerlendirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi."

7Ankaradan son dakika karar
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Ankara'dan son dakika karar

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri,

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

8Eskişehirde 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi
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Eskişehir'de 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

10Gaziantepte 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi
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Gaziantep'te 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

11Bursada 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
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Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

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Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada,

"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

13ERZİNCAN
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ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

14ANKARA
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ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

15Kütahyada 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
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Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan

kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu bildirildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

16Kahramanmaraşta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
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Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulaş riskinin arttığı 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına karar verilmiştir. Salgınla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırılmıştır."

17Balıkesirde yeni kısıtlamalar
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Balıkesir'de yeni kısıtlamalar

BALIKESİR Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra toplu taşıma araçlarını kullanması ve pazar yerlerine girişi kısıtlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, koronavirüs (Covid­-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.

KIRSAL MAHALLELERDEKİ KAHVEHANELER 21.00'DE KAPANACAK

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"İlimizdeki vaka ve temaslı sayılarında ciddi ölçüde artış olması nedeniyle ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanması; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 14.00'ten sonra pazar yerlerine girmesinin ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasının kısıtlanması; 15 yaşın altında olan çocukların pazar yerlerine girmesinin kısıtlanması; lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi; cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması; pazar yerlerinin genişletilmesi ve fazla güne yayılması; yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan denetimlerin artırılmasına karar verilmiştir."

18Erzurumda 65 yaş üstüne sokak kısıtlaması
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Erzurum'da 65 yaş üstüne sokak kısıtlaması

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek, insanların bir araya geleceği açılış ve toplantı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı ve salgına ilişkin ek kararlar alındı.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı düzenli olarak takip edilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmaları kısıtlanacak, kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişleri yasaklanacak, daha önceki İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda düğün ve cenazelere 1. dereceden yakınlar hariç katılım yasaklanacak.

Uygulamaya 9 Kasım'dan itibaren başlanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilgililere idari para cezası uygulanacak.

Şehir merkezine uzak olan mahallelerden ilçe ve kent merkezlerine yolcu taşıyan minibüs ve dolmuşların da hareket saatleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtı bulunmayan saatlere uygun yapılacak.

Ayrıca pozitif veya temaslı kişilerden izolasyonu ihlal edenler veya salgın kurallarına aykırı cenaze törenleri, taziyeler ya da düğün, kına ve benzeri her türlü toplu etkinlikleri düzenleyenlere yönelik, önleyici veya cezai uygulamalar açısından, mahalle muhtarları daha aktif olarak rol alarak, kaymakamlıklara bilgilendirme yapacak.

Yatılı okul ve kurslarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Kent merkezi ile ilçe belediyeleri tarafından halkı bilinçlendirici ve farkındalık oluşturacak telefon mesajları, bilgilendirici görseller yapılacak.

Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

"Öğle ve akşam namazı ezanı öncesinde pandemi tedbirleri ile ilgili kısa metin anonsların yapılmasına, insanların toplanmalarına yol açacak açılış ile toplantı gibi faaliyetlerin yapılmamasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kontrol timleri' oluşturulup okulların rehberler doğrultusunda çalışıp çalışmadığının sıkı denetimi, öğrenci, öğretmen ya da çalışanlardan pozitif veya temaslı olanların takiplerinin yapılmasına, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, restoran gibi işletmelerin 'Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi' doğrultusunda hiçbir eksik uygulama olmadan, rehbere uygun hizmet sunmaları, mesai ve mesai dışı denetimlerin bu rehber doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe kurallarına çok sıkı bir şekilde riayet edilmesi, kurallara uymayan yolcu veya sürücüler hakkında da ikinci bir uyarıya ihtiyaç duyulmaksızın idari yaptırım uygulanacak.

Cami hoparlörü ve emniyet araçlarından vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde anonslar yapılacak.

Gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğü gerek İl Müftülüğümüze bağlı yatılı okul ve kurslarda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılıp her iki kurumumuzun kendilerine bağlı birimlerde denetimleri artırmasına, pozitif veya temaslı vakaların bu kurumlar tarafından eksiksiz bir şekilde takiplerinin yapılmasına, Mülki İdare Amirlikleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi."

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Bilecik

Bilecik Bozüyük'te 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.

Çankırı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.

Bolu

Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildi.

Isparta

Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiği açıklandı. Bunun dışındaki saatlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı.

Bilecik

Bilecik Bozüyük'te 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.

Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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