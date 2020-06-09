Son dakika haberi: 65 yaş, 18 yaş altı ve sokağa çıkma yasağı... Bugün gözler bu toplantıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe’de ilk kez yüz yüze yapılacak