Son dakika haberi: 3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Çok önemli adımlar atılacak
3 Haziran’dan sonra çok önemli normalleşme adımları atılacak. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.
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İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.
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Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.
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MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA
Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.
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İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.
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DENİZE BÖYLE GİRİLECEK
‘Yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.
Plaja gelenler 3’erli, 2’şerli ya da tekli hazırlanan şezlongları kullanabilecek. 3’lü ve 2’li şezlonglar yalnızca ailelerin kullanımına sunulacak. Her bir şemsiye grubunun arasında da 2.5 metrelik boşluklarla sosyal mesafe kuralı uygulandı.
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PLAJLARA TURNİKELİ GİRİŞ
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek.
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HERKESE MASKE
Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek.
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KİŞİ BAŞI 3 METREKARE
Plajda 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Misafirler isterlerse tek kişilik, eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak.
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KABİNLERE ŞERİT
Soyunma kabinlerinin ve duş alanlarının olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak.
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ŞEZLONGLARA DEZENFEKTE
9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.
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SİGARA YASAK
Plaja giriş ve çıkışlar farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigarayı yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi. (Alparslan ÇINAR / DHA)
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PARKLARA BÖYLE GİDİLECEK
Yeni normalleşme kapsamında İstanbul’daki parklar da yeniden dizayn ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklara sosyal mesafe halkaları çizdi.
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Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece sahili, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafe çizgileri eklendi. Caddebostan sahilindeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. (Fatma AKSU / İSTANBUL - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU)
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ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE
Caddebostan sahilindeki yeşil alanlara en az 1.8 metrelik aralıklarla, 2.4 metre çapında çemberler çizildi. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanıldı.