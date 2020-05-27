MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Çok önemli adımlar atılacak
GeriGündem Son dakika haberi: 3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Çok önemli adımlar atılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 07:02,

Son dakika haberi: 3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Çok önemli adımlar atılacak

3 Haziran’dan sonra çok önemli normalleşme adımları atılacak. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

2İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR
Abone Olgoogle-news

İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

4MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA
Abone Olgoogle-news

MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.

5
Abone Olgoogle-news

İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

6DENİZE BÖYLE GİRİLECEK
Abone Olgoogle-news

DENİZE BÖYLE GİRİLECEK

‘Yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.

79 METREKARELİK KORONA LOCALARI
Abone Olgoogle-news

9 METREKARELİK KORONA LOCALARI

Konyaaltı Plajı’nda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu.

8ŞEZLONGLARA SOSYAL MESAFE
Abone Olgoogle-news

ŞEZLONGLARA SOSYAL MESAFE

Plaja gelenler 3’erli, 2’şerli ya da tekli hazırlanan şezlongları kullanabilecek. 3’lü ve 2’li şezlonglar yalnızca ailelerin kullanımına sunulacak. Her bir şemsiye grubunun arasında da 2.5 metrelik boşluklarla sosyal mesafe kuralı uygulandı.

9PLAJLARA TURNİKELİ GİRİŞ
Abone Olgoogle-news

PLAJLARA TURNİKELİ GİRİŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek.

10HERKESE MASKE
Abone Olgoogle-news

HERKESE MASKE

Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek.

11KİŞİ BAŞI 3 METREKARE
Abone Olgoogle-news

KİŞİ BAŞI 3 METREKARE

Plajda 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Misafirler isterlerse tek kişilik, eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak.

12KABİNLERE ŞERİT
Abone Olgoogle-news

KABİNLERE ŞERİT

Soyunma kabinlerinin ve duş alanlarının olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak.

13ŞEZLONGLARA DEZENFEKTE
Abone Olgoogle-news

ŞEZLONGLARA DEZENFEKTE

9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

14SİGARA YASAK
Abone Olgoogle-news

SİGARA YASAK

Plaja giriş ve çıkışlar farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigarayı yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi. (Alparslan ÇINAR / DHA)

15PARKLARA BÖYLE GİDİLECEK
Abone Olgoogle-news

PARKLARA BÖYLE GİDİLECEK

Yeni normalleşme kapsamında İstanbul’daki parklar da yeniden dizayn ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklara sosyal mesafe halkaları çizdi.

16
Abone Olgoogle-news

Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece sahili, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafe çizgileri eklendi. Caddebostan sahilindeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. (Fatma AKSU / İSTANBUL - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU)

17ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE
Abone Olgoogle-news

ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE

Caddebostan sahilindeki yeşil alanlara en az 1.8 metrelik aralıklarla, 2.4 metre çapında çemberler çizildi. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanıldı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi