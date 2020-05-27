Son dakika haberi: 3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Çok önemli adımlar atılacak

DENİZE BÖYLE GİRİLECEK ‘Yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.