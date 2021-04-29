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Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 19:19 | 

Son dakika haberi... 29 Nisan Koronavirüs tablosunda son durum: Türkiye corona virüs vaka sayısında dikkat çeken veri.. İşte illerde son durum ve risk haritası

29 Nisan corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Her gün yayınlanan tabloda vaka sayısının ne kadar olduğu ve vefat bilgileri güncelleniyor. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından vaka sayısındaki gerileme dikkat çekerken, son 24 saatte vaka sayısı yeniden 40 bin seviyesinin altına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısını 5 binin altına düşürmeyi hedeflediklerini bildirmişti. Tam kapanmanın başladığı bu akşam vaka 37 bin 674 oldu, 339 kişi ise vefat etti. İşte, 29 Nisan corona virüs vaka sayısı tablosu ve il il koronavirüs tablosunda son durum...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illerin grafiğini duyurdu. . Bakan Koca'nın paylaştığı grafiklere göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu.

Günlük koronavirüs tablosunda ise Türkiye'nin vaka sayısı belli oldu. Son açıklanan tabloya göre, ağır hasta 3 bin 581 oldu. 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

229 NİSAN VAKA SAYISI

29 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 29 Nisan koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

328 NİSAN VAKA SAYISI

28 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 28 Nisan vaka sayısı tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 558 oldu, 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

427 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

27 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

526 NİSAN VAKA SAYISI

26 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

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Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

7FAHRETTİN KOCA GÜNCEL İLLERİN GÜNCEL RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

FAHRETTİN KOCA GÜNCEL İLLERİN GÜNCEL RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

9İSTANBULDA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.

10Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.' açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09), Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92), Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23), Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47), Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14), Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."

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