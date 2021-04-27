Son dakika haberi: 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma: Seyahat yasağı ve merak edilen tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Alınan yeni kararlara göre; 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve otobüsler yüzde 50 ile çalışabilecek. Eğitimde ise anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelendi. Türkiye, korona vaka sayılarını düşürmek için 29 Nisan-17 Mayıs arasında tamamen kapanıyor. Bu sürede kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kısıtlamalar ve alınan kararlar..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında şöyle açıkladı:
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SÜRATLE 5 BİN VAKANIN ALTI
“Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır. Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir fatura kaçınılmazdır.
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ÖZEL HASTANELERDEN ÜCRET ŞİKÂYETİ
Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikâyetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse, failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır.
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MUHTARLARA DA AŞI
Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini de bu vesileyle vermek istiyorum.
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BAYRAM SONUNA KADAR KESİNTİSİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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İSTİSNALAR HARİÇ TÜM İŞYERLERİ
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir.
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PAKET SERVİSE DEVAM
Yeme-içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.
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MARKETLER
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir.
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OTEL REZERVASYONU GEÇMİYOR
Bu defa, konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
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KAMU PERSONELİ
Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.
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YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dâhil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
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VEFA EKİPLERİ
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız, Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SADECE ZORUNLU DURUMDA
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın açıklamasına göre “tam kapanma” tedbirlerini içeren genelge şöyle:
Bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yeme-içme yerleri sadece paket servis yapacak.
Muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri veya ofisler kapalı olacak.
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Konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.
Şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında ve izin belgesi olmadan izin verilmeyecek.
Şehirlerarası toplu taşıma araçları (uçak hariç), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecek.
Sitelerde bahçeye çıkılamayacak. Yönetimler kontrol edecek.