Son dakika haberi: 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma: Seyahat yasağı ve merak edilen tüm detaylar

SÜRATLE 5 BİN VAKANIN ALTI “Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır. Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir fatura kaçınılmazdır.