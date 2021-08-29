Son dakika haberi: 29 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte son veriler
29 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs Türkiye haritasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından bu akşam paylaşıldı. 29 Ağustos verileri doğrultusunda koronavirüs günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu, 255 kişi hayatını kaybetti. Günlük coronavirüs ölüm ve iyileşen sayısı da tabloda dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte, 29 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son dakika gelişmeleri.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak! " ifadelerini kullandı.
Öte yandan 29 Ağustos tarihinde 1.,2 ve 3. doz aşı toplamı 93.004.856 olarak kaydedildi. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
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29 AĞUSTOS CORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığınca 29 Ağustos Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerini kullandı.
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28 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 28 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: TABLOYA HER GÜN BAKIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedbir uyarısı yaparak, "TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" ifadelerini kullandı.
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27 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA VEFAT VE VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vefat ve vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" ifadelerini kullandı.
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26 AĞUSTOS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 26 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 297 bin 68 test yapılırken 19 bin 616 kişide semptom belirlendi. Koronavirüsten maalesef 257 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 15 bin 205 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
"BU TABLO BURADA UZUN KALDI"
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.
BİR İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ
Aşılama risk haritasında Kayseri, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride yer alan Ağrı ise sarı listede yer aldı.
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25 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 test yapılırken 19 bin 970 vaka belirlendi. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 16 bin 651'e yükseldi.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!
2 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ
Aşılama risk haritasında Kocaeli ve Tokat, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükselirken turuncu kategoride yer alan Elazığ, sarı kategoriye yükseldi.
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24 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 24 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.
'TEDBİR ALMAZSAK DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIRIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.
İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ
Aşılamada yüzde 75'i geçen Trabzon ve Bursa maviye dönerken, Adıyaman turuncudan sarıya döndü.
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23 AĞUSTOS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda can kayıplarına dikkat çekerken, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.
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206 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.
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Fahrettin Koca koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı
Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün.
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206 kişi hayatını kaybetti
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından ayrıca, aşı olmadıkları için Kovid-19'a yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören hastaların videolarını paylaştı.
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Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.
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Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.