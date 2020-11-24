Son dakika haberi: 27 yıl sonra bir ilk.. Aliyev ve eşinden tarihi ders! Ermenilerin harap ettiği camiye böyle girdiler...
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret ediyor. Aliyev'in 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyeti ile biten savaşın ardından 27 yıl sonra gerçekleştirdiği Ağdam ziyaretinde dikkat çeken kareler ortaya çıktı. Öte yandan Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patlarken Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulmaya hazırlanıyor.
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Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam’ı ziyaret etti.
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Aliyev çiftinin camide gerçekleştirdiği ziyarette çekilen ve First Lady Mehriban Aliyeva tarafından paylaşılan fotoğraflardaki dikkat çeken detaylarsa çok konuşuldu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam’a tarihi ziyaret gerçekleştirdi.
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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.
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Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.
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Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla Ağdam’da temaslarda bulundu.
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Azerbaycan First Lady'si Mehriban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Ağdam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide dua etti.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.
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Aliyev çiftinin Ermeniler tarafından harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girdiği görüntüler Ermenistan'a ders niteliğinde diye değerlendirildi.
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Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'a 27 yıl sonra geldiğini Ağdam'ı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını ifade etti.
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Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını kaydetti. Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.
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İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtti.
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Ermenistan’ın 27 yıllık işgalinden sonra Azerbaycan’a teslim edilen Ağdam şehrindeki acı tablo, ortaya çıktı. Neredeyse tek bir sağlam bina kalmayan şehrin harabe görüntüsü yürek burktu.
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Rus barış gücü nezaretinde cuma akşamı Azerbaycan’a teslim edilen Ağdam’daki trajik tablo, gözler önüne serildi. Ermenilerin, geride tek bir sağlam bina dahi bırakmadan şehri harabe halde devrettiği anlaşıldı.
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1992-1994 yılları arasında, ilk Karabağ savaşı patlak vermeden önce 25 bin nüfusa sahip şehrin, adeta atom bombalı saldırıya uğramış gibi görünmesi yürekleri sızlattı. Şehirde bayrak dikilebilecek tek bir sağlam idari bina bulunmadığı için Azerbaycan bayrağı nispeten sağlam kalan Cuma Camisi’ne çekilmişti.
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Göndere çektiği Azerbaycan bayrağını öpen Aliyev, “Evlerimizi, köylerimizi yıkarak topraklarımızı kullanmışlar. Onlar işledikleri bütün askeri suçların hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı. Bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Patlamada, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri de yaralandı.
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Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunca, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusunun yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlandı.
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da işlediği savaş suçlarının anlatıldığı raporu, bu haftadan itibaren Türkiye ve dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarının insan hakları komisyonlarına göndereceklerini bildirdi.
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Dağlık Karabağ'daki 23 ayrı noktaya barış gücü askeri konuşlandıran Rusya ise, bölgeye dev nakliye uçaklarıyla ekipman göndermeyi sürdürüyor. Rus medyası, Karabağ'a mayın temizleme aracının da geldiğini yazdı.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan ateşkes anlaşması uyarınca Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü birimlerine ek kuvvet olarak mayın temizleme araçları ve ekipleri gönderildiği duyuruldu.
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Açıklamada Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da yerleştiği tampon bölgede mayın tarama faaliyetlerine başlayacağı aktarılarak, "Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nden birimler Dağlık Karabağ'daki arazi yol ve çalışma alanlarında mayın temizleme görevlerinde bulunacak.