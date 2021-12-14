SON DAKİKA HABERİ: 2022 Asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak? İşte gelişmeler

Prof. Dr. Sefer Şener - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi



Açıkçası kamuoyu artık bu şekilde bekliyor. Hem hükümet hem işveren tarafı bu tür mesajlar veriyor. Enflasyona ezdirmeyeceğiz dediğine göre enflasyon üzerinde bir rakam bekliyor. Sadece bundan da oluşmayacak. Bu sene çift haneli büyüme bekliyoruz. Buradan gelecek refah payını da eklemek gerekiyor. Kurda da çok yüksek bir oynaklık var.



Bunlara baktığımızda toplumda bir beklenti oluştu. İşçilerin beklentisi 3750-4000 arasındaydı. Bütün bu şartları göz önüne aldığımızda toplum bir beklenti içerisine girdi. O beklenti de gördüğümüz kadarıyla 4 bin liranın üzerinde bir net artışı bekliyor. Toplumun çok büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bir durum bu. Ücretli çalışanların tamamını etkileyecek bir unsur. Herkes iyi bir zammın yapılacağını söylüyor. İşveren tarafında da bir sorun görünmüyor.



4 binin altı rakamlar hayal kırıklığı yaratabilir. Kurlardaki oynaklık sabit gelirlilerin canını yakıyor. Sağlanan prim desteği işçiye de yansıtılmış olacak gördüğümüz kadarıyla. Hem işverene hem işçiye destek artırılmış olacak. Orada anlaşıldığı da kamuoyuna yansıdı. Bütün bu söylenenler verilen mesajlar bu rakamın 4 bin liranın üzerinde olacağını gösteriyor.



4 bin altı seviyeler kamuoyunda hayal kırıklığı yaratabilir. Enflasyon bu kadar hızlı artmaya devam ederse 3-4 aylık bir süre rahat nefes alabilir çalışanlar. Hem kurdaki oynaklık hem enflasyondaki ivmelenmede beklenti ilk 3 aylık dönemde bunun devam etmesi.Ama bu oynaklık bu şekilde devam ederse bu rahatlamanın uzun sürmesini istiyorsak o zaman farklı bir formasyon uygulamamız lazım. Bu revizelerin kurdaki enflasyon artışına göre 4’er aylık 6 aylık dönemlerde yenilenmesi hem işçinin satın alma gücünü korur hem işverenin yıl sonu yükü azaltır. Önemli olan enflasyonu düşürmek. Enflasyon ile mücadele etmek.