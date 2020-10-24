Son dakika haberi: 2020 Bekçilik alımı sınav tarihleri belli oldu - 2020/1. Dönem e devlet bekçilik sınav belgesi sorgulama ekranı
2020 bekçilik alımı sınav yerleri ve tarihleri için beklenen açıklama geldi. 2020'de yapılacak ilk bekçi alımları için eylül ayında başlayan başvuru süreci sonrası sınav yerleri ve tarihleri ilan edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan son dakika açıklamada, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr üzerinden sorgulanacak. Peki, bekçilik alımı sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2020 bekçilik alımı sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Bekçilik alımı için 2 Ekim'de başvurularının tamamlanmasının ardından sınav yerleriyle ilgili son dakika açıklama geldi. Başvuruları kabul edilen adayların girmeye hak kazandığı bekçilik sınav yerleri ve giriş belgeleri e devlet üzerinden erişime açıldı. İstanbul ili için 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvurularını tamamlayan adaylar e devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla sorgulamalarını gerçekleştirecek. İşte, detaylar.
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BEKÇİLİK SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ BELLİ OLDU
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
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SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
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3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.
5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.