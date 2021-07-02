Son dakika haberi... 2 Temmuz altın fiyatları: Gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte bugünkü altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

Altının gram fiyatları geçtiğimiz haftalarda 510 liranın üzerine çıkarak dikkat çekmişti.. Bugün tekrar fiyatlar 500 lira seviyesine doğru ilerlerken, piyasaları takip edenler altın fiyatlarının nasıl hareket edeceğini merak ediyorlar. Gram altın fiyatı, bugün 498 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1782 dolar seviyesinde bulundu. İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların altın yorumları
KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 807,00 lira, Cumhuriyet altını 3.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 498,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 495,30 495,50 498,00 498,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.265,00 3.286,00 3.282,00 3.303,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,00 456,00 454,20 458,20
Lira(Tam) Ziynet 3.191,00 3.211,00 3.207,00 3.227,00
Yarım Ziynet 1.595,00 1.605,00 1.604,00 1.614,00
Çeyrek Ziynet 798,00 803,00 802,00 807,00