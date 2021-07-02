Son dakika haberi... 2 Temmuz altın fiyatları: Gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte bugünkü altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

İstihdam verileri önemli çünkü Fed istihdam piyasasında tam toparlanmayı hala göremediğini ifade ediyor. İstihdamda hedefler doğrultusunda bir ilerleme aynı zamanda enflasyonda, o zaman Fed'in destekleyici politikasının sonlanması anlamına geliyor. Bu nedenle, bu haftaki istihdam verileri ne kadar iyi gelirse, dolar pozitif, altın negatif bir görünüm çizer. Ancak verilerin bundan sonraki aylarda da istikrarlı bir şekilde toparlandığını göstermesi gerekiyor ki, Fed'in dilinde değişiklik görülebilsin.