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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 08:23 | 

Son dakika haberi: 18 yaş için aşı randevuları bugün açıldı... Bakan Koca çağrı yaptı

Son dakika haberine göre, Türkiye aşılama takviminde hızla ilerliyor. Geçen salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren 18 yaş ve üzerine açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarıyla ilgili önemli bir paylaşım daha yaptı. İşte detaylar...

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Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

3AŞILAMADA SON DURUM

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 767 bin 773, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 714 bin 554 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 482 bin 327'ye yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 920 bin 193, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 401 bin 828, toplam 8 milyon 322 bin 21, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 546 bin 184, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 153, toplam 3 milyon 780 bin 337, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 53 bin 571, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 161, toplam 3 milyon 53 bin 732 doz olarak kayıtlara geçti.

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AŞILAMA 18 YAŞ VE ÜZERİNE AÇILDI!

Öte yandan, Türkiye aşılama takviminde hızla ilerliyor. Aşı programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor. Geçen salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren de 18 ve üzerine açıldı.

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13 Ocak’ta ilk dozun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılmasıyla açılan Türkiye’nin aşılama takviminde sona yaklaşılıyor. Yeni yaş ve meslek gruplarının eklenmesiyle özellikle son bir ayda hız kazanan takvimde, salı günü randevu yaşı 25’e düştü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik salgına karşı harekete geçsin” çağrısında bulundu. Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını da verdi.

7RANDEVULAR AÇILDI

RANDEVULAR AÇILDI

Önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Koca, 18 yaş müjdesini de vermişti.

Cumadan (bugün) itibaren 18 yaşından gün almış herkese aşı randevusu açılacak. Böylece Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.

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Öte yandan, Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan, Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

9GENÇLER İLK AŞILARINI OLDU

GENÇLER İLK AŞILARINI OLDU

Ankara'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı. 20 yaşındaki Alper Polat aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü Kovid-19'un geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart." dedi.

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22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk." diye konuştu.

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Bakan Koca, dün Twitter hesabından da "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!" mesajını paylaşmıştı.

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