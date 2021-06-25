Son dakika haberi: 18 yaş için aşı randevuları bugün açıldı... Bakan Koca çağrı yaptı
Son dakika haberine göre, Türkiye aşılama takviminde hızla ilerliyor. Geçen salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren 18 yaş ve üzerine açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarıyla ilgili önemli bir paylaşım daha yaptı. İşte detaylar...
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 767 bin 773, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 714 bin 554 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 482 bin 327'ye yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 920 bin 193, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 401 bin 828, toplam 8 milyon 322 bin 21, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 546 bin 184, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 153, toplam 3 milyon 780 bin 337, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 53 bin 571, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 161, toplam 3 milyon 53 bin 732 doz olarak kayıtlara geçti.
4