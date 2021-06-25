Son dakika haberi: 18 yaş için aşı randevuları bugün açıldı... Bakan Koca çağrı yaptı

AŞILAMADA SON DURUM Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 767 bin 773, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 714 bin 554 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 482 bin 327'ye yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 920 bin 193, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 401 bin 828, toplam 8 milyon 322 bin 21, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 546 bin 184, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 153, toplam 3 milyon 780 bin 337, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 53 bin 571, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 161, toplam 3 milyon 53 bin 732 doz olarak kayıtlara geçti.