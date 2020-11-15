Son dakika haberi... 15 Kasım koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: Covid 19 il il vaka sayısı verileri - İstanbul'da son durum
Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler ile güncelleniyor. Coronavirüs ölüm sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı Covid.19. gov. tr adresinden Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ile belli oldu. Dünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, "Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." dedi. Diğer yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs tablosunda İstanbul'da son durum ne? İşte il il korona virüs tablosu ve Covid 19 haritasında son veriler..
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
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Sağlık Bakanlığı covid.19.gov. tr internet sitesinden güncel koronavirüs vaka verileri yayınlandı. Tabloya göre, son durum şöyle gelişti;
Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,3), hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma (-%0,7) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,8). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 41,7, erkeklerde ise 39,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesindedir (-%32,6). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir (%18,3).
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14 KASIM SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326'e yükseldi. Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 356 yeni vaka tanısı konuldu.
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Toplam vaka sayısı 407 bin 939 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin” ifadelerine yer verdi.
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14 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Türkiye Korona Virüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html adresi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. 14 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunun akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.