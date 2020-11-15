Gündem Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 18:19 | 15 Kasım 2020 - 18:19

Son dakika haberi... 15 Kasım koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: Covid 19 il il vaka sayısı verileri - İstanbul'da son durum

Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler ile güncelleniyor. Coronavirüs ölüm sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı Covid.19. gov. tr adresinden Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ile belli oldu. Dünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, "Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." dedi. Diğer yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs tablosunda İstanbul'da son durum ne? İşte il il korona virüs tablosu ve Covid 19 haritasında son veriler..