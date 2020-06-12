Son dakika haberi: 13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağıyla ilgili durum gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık açısından değerlendirilmesi gerektiğinden Bilim Kurulu üyeleri tarafından aktarılan görüşlerin büyük pay sahibi olduğu sokağa çıkma yasağı kararları, son tahlilde Cumhurbaşkanlığı nezdinde ele alınıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantılarında sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, 13 14 Haziran sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylar.
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Cumartesi ve pazar gününü kapsamak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, cuma akşamı pek çok hanede merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı ile öneri alacak olan İçişleri Bakanlığı, durumu değerlendirerek 13-14 Haziran cumartesi ve pazar günü için sokağa çıkma yasağı kararını verecek. Peki, son dakika gelişmeleri dahilinde sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı? İşte, 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durum hakkında verdiği detaylı bilgiler13-14 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediliyor. Halk sağlığı için büyük bir önlem niteliği taşıması nedeniyle Bilim Kurulu tavsiyelerinin ele alındığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 13-14 Haziran tarihleri için olup olmadığı ile vatandaşların araştırdığı hususların başında yer alıyor. İşletme sahipleri ya da farklı planları bulunan vatandaşların, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması halinde uygulayacakları planlar değişiklik gösterebilecek. Geçtiğimiz hafta sonu son dakika açıklaması ile uygulanmaktan vazgeçilen sokağa çıkma yasağı, bu hafta da kurulun açıklamalarına göre yön alacak.
İşte, o detaylar
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son karar, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre verilecek. Ancak şu durumda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki hafta,İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış, bu genelgenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.” cümlesi ile yasağın iptal olduğunu duyurmuştu.
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Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yapmadı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPTAL ETMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması: "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."
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BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. CEYHAN: HENÜZ KONTROL ALTINDA DEĞİL
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Ankara’da da vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek uyardı: “Servisler iyice boşalmıştı, yine dolmaya başladı. Henüz kontrol altında olduğunu söylemek mümkün değil.”
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, önceki günkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Ankara’da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu” sözleriyle Başkent’in koronavirüs tablosuna dikkat çekti. Hürriyet Ankara, Koca’nın sözlerini ve kentteki son durumu Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sordu. Vaka sayılarındaki birer günlük artış ya da azalış üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı olmadığını belirten Ceyhan, “Rakamlar bizim elimizde yok. Bakanlık’ta var. Ancak gözlemlediğimiz kadarıyla İstanbul ve İzmir’de olduğu gibi Ankara’da da artış yönünde biraz kıpırdama görülüyor. Servisler iyice boşalmıştı, yine dolmaya başladı. Ama tabii ki en başlardaki gibi doluluk yok” diye konuştu. Salgının henüz kontrol altına alınmadığına dikkat çeken Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:
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“Henüz kontrol altında olduğunu söylemek mümkün değil. Bakanlık’tan aldığımız haberlere göre Diyarbakır, Gaziantep, Samsun gibi birçok ilde vaka artışları olduğunu biliyoruz. Bu artışların büyük kısmının sebebi, İstanbul gibi vakaların yoğun olduğu illerden yapılan şehirler arası transferlerden kaynaklanıyor. Bütün tedbirler kalkınca alışveriş merkezleri, restoranlar, Ankara’da kalabalıkların oluştuğu açık alanlar gibi odak noktaları da bu artışa sebep olabilir.
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65 YAŞ ÜZERİNİN DE ÇIKMASI RİSKLİ
Esas sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Yeni vakaların ortalama yaşı 30 yaş altı. Bunlar genellikle hastalığı hafif atlatıyor. Birçoğu hastaneye yatma durumunu yaşamıyor ama bunların bulaştırabileceği 60 yaş üstü grup var. Bugüne kadar ölüm oranın az olması, 65 yaş üstünü evde tutmamızdan kaynaklıydı. Şimdi o insanlar da dışarı çıkmaya başladı ve artık hastalık bulaşan bu yaş grubu yavaş yavaş hastalanmaya başlayacak. Belki yoğun bakıma yatacak. Tedbirler kaldırılırken onların (65 yaş üzeri) da dışarı çıkarılması riskli bir olay.
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ETKİSİNİ İKİ HAFTADA GÖRECEĞİZ
Başka bir önerim vardı benim. Onların rahat yürüyüş yapabilecekleri alanlar belirlenip, oralara yönlendirilebilirlerdi. Belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından da o alanlara, diğer yaş gruplarının tedbirsiz girip girmediği denetlenirdi. AVM, kuaför, devlet daireleri, bankalar haftada bir gün sadece bu kişilere hizmet verebilirdi. Ama şimdi hiçbir sınırlama getirilmeksizin ‘Dışarı çıkabilirsiniz’ denilince ciddi bir risk oluşturacak. Birçoğu kıraathanelere gidecek mesela. Önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta içinde bunun etkisinin ne olduğunu göreceğiz.”
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MASKELİ MESAFELİ YAŞAM
Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, “Bu döneme ‘maskeli mesafeli yaşam’ diyorum. Herkesin aklında kolay kalıyor. Zaten el hijyeni, sadece koronavirüsle ilgili değil genelde de yapmamız gereken bir önlem. Bu dönemde bunları yaparsak, bulaş riskini yüzde 3’lere falan indiriyoruz” ifadelerini kullandı.