Son dakika haberi: 11 Mayıs'tan itibaren yeni hayatımız böyle olacak

BAYRAMI KIŞLALARDA YAPACAKLAR



Milli Savunma Bakanlığı, 18 Nisan’da koronavirüsle mücadele kapsamında Kasım 2019’da silah altına alınmış olanların terhis süresi ile nisan sonunda askere alınacakların celp tarihini bir ay ertelemişti. Önceki gün kabinede alınan karara göre kasım 2019’da askere alınmış olanların terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu durumda 66 bin yükümlünün olduğunu açıklamıştı. Terhisi gelenler 24-26 Mayıs tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı’nı kışlalarda geçirdikten sonra evlerine geri dönecekler. Terhislerin tamamlanması sonrası 5 Haziran’da da celp tarihleri gelmiş olanlar silah altına alınmaya başlayacak. Bakan Akar, celp tarihi ertelenen yükümlü sayısını da 53 bin olarak duyurmuştu. Bu durumda 31 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki görev değişimi nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 120 bin kişilik hareketlilik yaşanacak. Aile bireyleri ve diğer yakınlar dikkate alındığında bu hareketlilikten 500 bin kişinin etkilenmesi değerlendiriliyor. (Uğur ERGAN / ANKARA)