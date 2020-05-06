Son dakika haberi: 11 Mayıs'tan itibaren yeni hayatımız böyle olacak
Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak. İşte 45 günlük aranın ardından bizi bekleyen yeni kurallar:
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1
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AVM’LER VE CADDE MAĞAZALARI
MASKESİZ GİRİLMEYECEK
- Maskesiz girmek yasak.
- Girişte müşterinin ateşi ölçülecek.
- Mağaza içerisindeki dolaşım alanları arttırılacak. Raflar ona göre ayarlanacak. - Dar alanlar kapatılacak.
- İçeride belirli sayıda müşteri bulunacak.
2
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- Deneme kabinleri sürekli dezenfekte edilecek.
- Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek.
- Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak.
- Ortam sürekli kontrol edilecek.
- Girişlerde ateş ve maske kontrolü yapılacak.
3
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- X-ray yerine el dedektörü kullanılacak.
- Müşteri sayısı kapalı alana göre belirlenecek.
- Gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek.
- Yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek.
- Asansörler çalışmayacak.
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BERBERLER VE KUAFÖRLER
TEK KULLANIMLIK HAVLU VERECEKLER
Berber ve kuaförlerin en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 11 Mayıs’tan itibaren Türkiye’deki 107 bin berberin nasıl çalışacağını açıkladı:
- Tek kullanımlık havlular verilecek. Aynı havlu başka müşteride kullanılmayacak.
7
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- Koltuklar her müşteriden sonra dezenfekte edilip 15 dakika boş bekletilecek.
- Müşteriler maske ile girecek, çalışanlar siperlik kullanacak.
- Denetimi zabıtalar yapacak. Fiyatlar odanın belirlediği şekilde devam edecek.
8
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- Günde 9 saat çalışılacak. İş gömleği ya da tulum giyilecek.
- Berberler Odası ayrıca bu süreçte ustura kullanılmamasını öneriyor.
- Berberler bir saatte 2 müşteri, kuaförler ise bir saatte 1 müşteri alabilecek.
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BAYRAMI KIŞLALARDA YAPACAKLAR
Milli Savunma Bakanlığı, 18 Nisan’da koronavirüsle mücadele kapsamında Kasım 2019’da silah altına alınmış olanların terhis süresi ile nisan sonunda askere alınacakların celp tarihini bir ay ertelemişti. Önceki gün kabinede alınan karara göre kasım 2019’da askere alınmış olanların terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu durumda 66 bin yükümlünün olduğunu açıklamıştı. Terhisi gelenler 24-26 Mayıs tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı’nı kışlalarda geçirdikten sonra evlerine geri dönecekler. Terhislerin tamamlanması sonrası 5 Haziran’da da celp tarihleri gelmiş olanlar silah altına alınmaya başlayacak. Bakan Akar, celp tarihi ertelenen yükümlü sayısını da 53 bin olarak duyurmuştu. Bu durumda 31 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki görev değişimi nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 120 bin kişilik hareketlilik yaşanacak. Aile bireyleri ve diğer yakınlar dikkate alındığında bu hareketlilikten 500 bin kişinin etkilenmesi değerlendiriliyor. (Uğur ERGAN / ANKARA)
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YAŞLILAR 'NEFES' ALACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır evde olan 65 yaş üstüne “nefes” izni geldi. Türkiye genelinde 65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak yaşlılar gerekli önlemlerini alarak ve maskelerini takarak dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları izne bağlanan 65 yaş üstü kişiler, bulundukları mahalle, sokak veya semtte yürüyüş yapabilecek, güneşten faydalanabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde de aynı uygulamaya tabi olacaklar.
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BİR KİŞİ REFAKAT EDEBİLECEK
Dışarıya çıkacak 65 yaş üstü kişiler sosyal mesafeyi koruyacak, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyacak. Bulundukları mahalle, semtten ayrılmayacak. Araç kullanamayacak veya toplu ulaşım araçlarıyla başka yerlere gidemeyecek. Yürüme veya kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunan, refakatçi bulundurması gereken kişilere yardım için yanlarında ailesinden bir kişi bulunabilecek. Yalnız yaşayan, dışarı çıkma veya yürümekte zorluk çeken kişilere ise talep etmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek sağlanacak. (Fevzi KIZILKOYUN/ ANKARA)
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KIR DÜĞÜNÜ TAVSİYESİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonunun yaklaştığına dikkat çekti ve sosyal mesafe şartıyla kır bahçesinde düğünler için esnetmeye gidilebileceğini açıkladı.
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Düğün sektörünün 415 ayrı meslek dalından hizmet aldığını belirten Palandöken, “İş yapamadığı için ödemeleri nedeniyle kara listeye girecek esnafa da nakit para desteği sağlanmasını istiyoruz. Bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ileterek bir çözüm getirilmesini istedik” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN)
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ÇOCUKLAR DA 4 SAAT ÇIKACAK
20 yaş altı için de 4’er saatlik ‘Sokak izni’ geldi. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
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15-20 yaş ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek.