Son dakika haberi: 10 soruda bayram ikramiyesi

Noyan Doğan'ın yazısı şöyle;



Okuyuculardan günlerdir bayram ikramiyeleri ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri, ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor, kimileri özellikle de ölüm aylığı alanlar, alacağı ikramiye tutarını, kimileri de ikramiyenin yatırılacağı tarihi soruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylı bir genelge yayımladı. Buna göre de bu bayramda 12.7 milyon emekli ve hak sahiplerine toplam 12.3 milyar lira ikramiye ödenecek. Peki, kimler ikramiye alabilecek?