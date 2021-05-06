Son dakika haberi: 10 soruda bayram ikramiyesi

Okuyuculardan günlerdir bayram ikramiyeleri ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri, ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor, kimileri özellikle de ölüm aylığı alanlar, alacağı ikramiye tutarını, kimileri de ikramiyenin yatırılacağı tarihi soruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylı bir genelge yayımladı. Buna göre de bu bayramda 12.7 milyon emekli ve hak sahiplerine toplam 12.3 milyar lira ikramiye ödenecek. Peki, kimler ikramiye alabilecek?
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1)Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
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2)Kaç lira ikramiye ödenecek?
1.100 lira ödenecek.
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3)Ne zaman hesaplara yatacak?
4/A’lı olarak, yani işçi statüsünde (SSK) çalışanlar ikramiyelerini 6 Mayıs perşembe günü alabilecek. 4B’li (Bağ-Kur) ve 4/C’li (Emekli Sandığı) olan emeklilerin de 7 Mayıs cuma günü hesaplarına yatacak.
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4)Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı ikramiye alacak mı?
Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.
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5)Ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alanlar tam ikramiye mi alacak?
Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.
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Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.
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6)Emekliliğe yeni başvuranlar ikramiyeden yararlanacak mı?
Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler bu bayramda ödenecek ikramiyeden yararlanacak. Mayıs ayında verenler yararlanamayacak.
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7)Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi?
Ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri için nisan ayında başvuranlar da ikramiye alacak. Örneğin, eşi vefat eden kişi, eşinden dolayı ölüm aylığı almak için nisan ayında başvuru yapmışsa, bayram ikramiyesi alacak.
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8)1.100 liralık ikramiye bir seferlik mi ödenecek?
Hayır, bundan sonra bayram ikramiyeleri 1.100 lira olarak ödenecek. Yani, Kurban Bayramı’nda da emekliler 1.100 lira ikramiye alacak.
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9)Banka ve sandık emeklileri ikramiye alabilecek mi?
Bu yönde bir düzenleme yapılmadığı için bu bayram da banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.
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10)Sokağa çıkma kısıtlaması var, emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacak?
Emekliler, açıklanan ikramiye ödeme takvimine göre ikramiyelerini hangi bankadan alacaklarsa kendilerine en yakın şubesine ya da
ATM’lerine giderek ikramiyelerini çekebilecek. Bu kapsamda SSK emeklileri 6 Mayıs’ta,
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Bağ-Kur ve memur emeklileri de 7 Mayıs’ta kendilerine en yakın banka şubesine gidebilecek.