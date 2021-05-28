Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Son dakika haberi... 1 Haziran normalleşme planı nasıl olacak? Düğünler yapılacak mı.. Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? İşte masadaki konular...
Son dakika haberi.. Kafe, restoran ve tüm işletme sahiplerinin merakla beklediği normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle netlik kazanacak. Bakan Koca’nın Bilim Kurulu’nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa, maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek...
Son dakika haberi.. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.
RESTORANLARA KİŞİ SINIRI
Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
MESAFE VARSA MASKE YOK
Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.
Selçuk, “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak” ifadelerini kullandı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.
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