Son dakika haberi... 1 Haziran 2002'ye dikkat! Emeklilikte Bağ-Kur’lularla ilgili kimsenin bilmediği o detay

Bunların dışında da anonim şirket ortakları da Bağ-Kur’lu sayılıyor. Tabi bir de çiftçiler var; onlar da Bağ-Kur kapsamına giriyor. Kanunda ise köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar’ olarak geçiyor. Bağ-Kur’lular, SGK’ya, kendi adlarına ve kendileri primlerini ödüyor ve hem devletin sunduğu sağlık hizmetinden hem de emeklilik hakkından yararlanıyor.