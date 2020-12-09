Son dakika haber: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt!
Son dakika haber... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı alınan yeni tedbirlerle beraber geçtiğimiz hafta uygulamaya başlanmıştı. Hafta içi ve hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasağıyla beraber yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağı iddiası gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirterek, "4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.'' dedi. İşte, Bakan Koca'nın yılbaşı sokağa çıkma yasağı açıklamasının detayları.
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Yılbaşında sokağa çıkma durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Gazetecilerin, Yılbaşında 4 gün kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıtlayan Koca, "Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Sokağa çıkma kısıtlamaları" konulu gönderilen genelgede hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'dan pazartesi 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. İşte, ayrıntılar.
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YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Koca, virüsün bulaştığı kişi sayısının dünyada 69 milyonu bulduğunu hala da artmaya devam ettiğini, 1,5 milyonu aşkın insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;
Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yapmıştı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Erdoğan, "Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. " demişti.
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir.
Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
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EN BÜYÜK ÖNLEM ÖZ SORUMLULUK'
Kısıtlama olsa dahi evlerde verilebilecek olası partilere de değinen Prof. Dr. İlhan, "Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk.
Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz.
Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli" diye konuştu