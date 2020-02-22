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Dünya
AA-DHA-İHA-Reuters
Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 20:18, /

Son dakika haber... Yavru Vatan'da koronavirüs alarmı! Dünyaya hızla yayılıyor... DSÖ'den korkutan uyarı

Dünyayı sarsan coronavirüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.. İran'da hızla yayılan virüse karşı Türkiye ve Irak önlemlerini arttırdı. İran'da halk panik içinde! DSÖ'den uluslarası topluma flaş çağrı geldi... Avrupa'da korona can almayı sürdürüyor! KKTC'de korkutan şüphe: Karantinaya alındı

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Çin'in virüste keskin bir düşüş olduğunu açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı geldi: Yayılma potansiyeli daha yüksek

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Dünyada etkisi altına alan koronavirüste vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor....

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İşte virüsle ilgili son tüm gelişmeler...

4SON RAKAMLAR

SON RAKAMLAR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 21.259'a yükseldi. Öte yandan virüsten kurtulanların tekrar hastalığa yakalanması tedirginliğin sürmesine sebep oluyor.

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Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

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Çin ana karasında 76 bin 291, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi. Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 5, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

7Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 739, Güney Kore 433, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

8DSÖDEN KORKUTAN UYARI

DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI

Çin Cumartesi günü yeni ölümlerde ve koronavirüs vakalarında keskin bir düşüş bildirdi ancak dünya sağlık yetkilileri diğer ülkelerde yeni enfeksiyonlar artmaya devam ettikçe salgın hakkında tahminlerde bulunmanın çok erken olduğu konusunda uyardı. Çinli yetkililer, Cuma günü bir gün önce 889 olan yeni vaka sayısının 397'ye düştüğünü açıkladı. Yeni vaka sayılarının Güney Kore, İran, İtalya ve Lübnan gibi ülkelerde ise arttığı belirtildi.

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Güney Kore'de yetkililer Cumartesi günü yeni enfeksiyonların sayısının 433'e çıktığını ve salgının merkezindeki bir kiliseye katılan 1000'den fazla kişinin grip benzeri semptomlar bildirdiği için sayının önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü yeni Çin vakalarında bildirilen düşüşü memnuniyetle karşıladı, ancak Çin'in seyahat geçmişi veya teyit edilen bir vaka ile temas gibi net bir bağlantısı olmayan başka yerlerde yeni enfeksiyonların sayısından endişe duyduğunu söyledi.

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DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “En büyük endişemiz COVID-19'un (yeni virüs) daha zayıf sağlık sistemlerine sahip ülkelerde yayılma potansiyelinin daha yüksek olmasıdır” dedi.

12KKTCDE KORONAVİRÜSÜ ALARMI

KKTC'DE KORONAVİRÜSÜ ALARMI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E’nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye’ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

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Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa’ya sevk edildiğini açıkladı. G.E’nin, doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

15HASTA KARANTİNA ODASINDA

HASTA KARANTİNA ODASINDA

DHA’ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk ettik" dedi.

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Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai’de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

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Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.

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74 yaşındaki G.E’nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

19VAN-İRAN SINIRINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

VAN-İRAN SINIRINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

TÜRKİYE’nin sınır komşusu İran’da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, Van’da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı’nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenlerin ise sınır kapısından alınmayacağı bertildi.

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Türkiye’nin sınır komşusu İran’da, koronovirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yapılarak, alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara’dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağı kaydedildi.

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İran’ın Van’a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi’ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda giriş ve çıkışlar devam ediyor.

22İRANDA PANİK: MASKEYLE GEZİYORLAR

İRAN'DA PANİK: MASKEYLE GEZİYORLAR

Covid-19’un (koronavirüs) hızla yayıldığı İran’da, 10 kişinin daha virüse yakalandığı, virüs kapan bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tespit edilen yeni vakalarla birlikte ülkedeki koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısının 28’e yükseldiğini duyurdu.

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Yetkili, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının son vakayla birlikte 5 olduğunu aktardı. Hastalığı kapanlarının çoğunun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da son zamanlara bu şehre uğradıkları kaydedildi.

24HALK PANİK İÇİNDE

HALK PANİK İÇİNDE

Bugün itibari ile İran’da 5; dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle halk da panik içinde. Başkent Tahran’da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.

25IRAKTAN KORONA ÖNLEMİ: 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

IRAK'TAN KORONA ÖNLEMİ: 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan dönen Irak vatandaşlarını, tedbir amaçlı olarak 14 gün karantina altında tutma kararı aldı.

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IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci ve IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ile Erbil'de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ahmed, İran ile ticaretin uluslararası gümrük kapılarında normal seyirde devam edeceğini ancak İran'dan dönen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca doktorların gözetiminde tutulacağını ifade etti.

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Sağlık Bakanı Berzenci de bölgede henüz koronavirüs vakasına veya şüpheli bir duruma rastlanmadığını teyit ederek, olası bir duruma karşı hastanelerde özel bölümlerin oluşturulduğunu ve tüm tıbbi hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Berzenci, şu anda sadece yurt dışına giden vatandaşlar üzerinde tehlikenin mevcut olduğunu aktardı.

28IRAKIN KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ

IRAK'IN KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu. Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

29DSÖDEN ULUSLARARASI TOPLUMA YARDIM ÇAĞRISI

DSÖ'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınına karşı daha etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulundu. DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ghebreyesus, bir üre önce virüse yönelik "Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı" yayımladıklarını anımsattı.

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Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere donör ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, bu ülkelerin Çin ile doğrudan bağlantısı olduğunu veya buradakilerin Çin'e daha yoğun seyahat ettiklerini kaydetti.

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Afrika’da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye 30 binden fazla kişisel koruyucu ekipman gönderdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, gelecek haftalarda da 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi göndermek için hazır olduklarını ifade etti.

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Ghebreyesus, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile virüsün bölge ülkelerine gelme olasılığına karşı sıkı bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek, "En büyük endişemiz Kovid-19'un daha zayıf sağlık sistemleri olan ülkelere yayılma potansiyelinin devam ediyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

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İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıkmasına da değinen Ghebreyesus, "İran İslam Cumhuriyeti'nde vaka artışından özellikle endişe duyuyoruz." yorumunu yaptı.

34BAEDE 2 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

BAE'DE 2 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı. BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı. Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.  BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.

36İTALYA’DA KORONAVİRÜS 2 CAN ALDI

İTALYA’DA KORONAVİRÜS 2 CAN ALDI

İtalya’da Covid-19 (koronavirüs) salgını dolayısıyla vaka sayısı 30’a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişilerden 5'i sağlık görevlisi. 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ülkede virüs vakaları Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görülürken; bir süredir test ve tetkikleri devam eden söz konusu kişilerin virüsü taşıdıkları dün kesinleşmişti. Ölüm vakaları ise Veneto bölgesindeki Padova ve Lombardiyadaki Codognada meydana geldi. Padova kentinde koronavirüs bulaşan 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde öldüğü açıklandı. İtalya'da ilk kez yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bu kişi, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı olarak kayıtlara geçti.

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Bu sabah saatlerinde de Milanoya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki küçük ölçekli yerleşim yeri Codognoda bir kadının virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Virüsün, Lombardiyanın Codogno beldesinde yaşayan 38 yaşındaki bir İtalyan tarafından bulaştırıldığı düşünülüyor. Söz konusu kişinin, Çinden gelen bir iş arkadaşıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtiliyor.

396 AY BOYUNCA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

6 AY BOYUNCA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Geçen ay Romada 2 Çinli turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından hükümet 6 ay boyunca acil durum ilan etmiş, kornavirüse ilişkin tedbirler için 5 milyon Euro ek kaynak aktarmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün akşam yaptığı açıklamada, yeni vakalar olmasına rağmen durumun kontrol altında olduğunu söylemiş, halkının endişelenmemesi gerektiğini ve gerekirse yeni tedbirler de alabileceklerini belirtmişti.

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Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya yönelik yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sağlık Bakanı, virüsün daha fazla yayılmaması için tedbirler aldıklarını, Lombardiyada 10 küçük yerleşim yerinde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

41GÜNEY KOREDE VAKA SAYISI 433E ÇIKTI

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 433'E ÇIKTI

Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi. Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

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Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi. Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

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